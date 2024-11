Stand: 05.11.2024 17:30 Uhr Präventionsrat Brunsbüttel: Vorschlag für Besetzung steht

Anfang 2025 soll in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein kommunaler Präventionsrat seine Arbeit aufnehmen. Der soll frühzeitig Probleme zum Beispiel in Sachen Kriminialität erkennen und Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für die Verwaltung entwickeln. Kommunale Präventionsräte gibt es bereits einige an der Westküste - zum Beispiel in Marne, Itzehoe oder der Region Albersdorf.

Präventionsrat soll elf Mitglieder haben

Am Dienstagabend beschäftigt sich der Ausschuss für Bildung und Soziales damit, wie der Rat besetzt sein soll. Die Beschlussvorlage sieht elf Mitglieder vor - zum Beispiel Vertreter von Grundschulen und Kitas, dem Seniorenbeirat oder dem Gewerbeverein. Für Gesa Dierks, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales bei der Stadt Brunsbüttel, soll die Mischung möglichst vielfältig sein: "Es geht darum, dass Probleme, die vorher vielleicht gar nicht deutlich geworden sind, in diesem Rat aufgetan werden, eben weil seine Mitglieder verschiedene Hintergründe haben."

Am Ende trifft der Rat die Entscheidung

Der Rat soll nicht nur alleine auf Probleme stoßen, sondern eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sein, die Probleme äußern könnten. Darüber sollten die Mitglieder diskutieren und debattieren und dann Lösungsvorschläge entwickeln, die sie Politik und Verwaltung vorlegen. "Am Ende trifft dann natürlich der Rat der Stadt eine Entscheidung darüber, was getan werden soll", so Dierks.

