Stand: 28.02.2025 15:20 Uhr Schwertransport und Fällarbeiten sorgen für A1-Sperrungen

Um Platz für einen Schwertransport zu einem Windpark zu schaffen, wird die A1-Anschlussstelle Eutin (Kreis Ostholstein) in Richtung Lübeck gesperrt. Die Sperrung soll von Freitagabend 18 Uhr bis Sonnabendfrüh um 5 Uhr eingerichtet sein. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Eine weitere Sperrung steht am Sonntag weiter nördlich an: Zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Lensahn (Kreis Ostholstein) wird die A1 am Sonntag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in Richtung Fehmarn voll gesperrt. Dort werden laut Autobahn GmbH Bäume gefällt.

