Präparierte Hackbällchen in Kasseedorf: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Kasseedorf im Kreis Ostholstein sucht nach Zeugen, nachdem Hundehalterinnen beim Spaziergang Hackbällchen mit Tabletten entdeckt haben. Nach Angaben der Beamten wurden keine Hunde verletzt. Gefunden wurden die vermeintlichen Köder bereits am 20.4. und 21.4. am Straßenrand in der Straße Zum Vossberg. Weil sich die Hundehalterinnen nicht sicher waren, ob es sich bei den Hackbällchen möglicherweise um Giftköder handelt, informierten sie die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung aufgenommen. Wer etwas gesehen hat oder weitere präparierte Köder findet, soll sich bei der Polizei melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Kreis Ostholstein