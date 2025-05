Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.05.2025 07:45 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Wenige Unternehmen stellen Menschen mit Behinderungen ein

Auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein werden Menschen mit Behinderung weiterhin stark benachteiligt. Nicht einmal die Hälfte der Arbeitgeber im Land erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Rund 60 Prozent der Unternehmen im Land zahlen eine monatliche Ausgleichsabgabe, weil sie die gesetzliche Quote nicht erfüllen. Seit mehr als zehn Jahren hat sich daran kaum etwas verändert. Der Unternehmensverband Nord sieht vor allem fehlende Bewerbungen als Ursache. Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Michaela Pries, verweist dagegen auf Vorbehalte in Betrieben sowie auf Hürden im Bewerbungsprozess selbst. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2025 06:00 Uhr

Mehr Blitzeinschläge in SH im Jahr 2024

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr wieder deutlich häufiger Blitze eingeschlagen. Fast 6.500 waren es laut Blitzinformationsdienst Aldis/Blids, also knapp 18 am Tag. Im Jahr davor zählte das Unternehmen grob gerechnet die Hälfte. Wie häufig Blitze entstehen, hängt stark vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2025 07:00 Uhr

Ein Verletzter bei Feuer in Holm

In Holm im Kreis Pinneberg hat am Sonntagabend das Untergeschoss in einem Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde ein Bewohner leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer in dem Haus in der Straße Im Sande laufen noch. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2025 06:00 Uhr

THW Kiel siegt gegen TVB Stuttgart

Die Handballer vom THW Kiel haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt: Sie setzten sich beim TVB Stuttgart mit 35:32 durch. 23:19 führte der THW zur Pause, vor allem weil Emil Madsen kaum zu bremsen war. Acht seiner zwölf Tore erzielte der Däne im ersten Abschnitt. In der zweiten Hälfte kam Stuttgart noch ran, doch dann zog der THW Kiel wieder davon und gewann am Ende mit drei Toren. Der THW Kiel liegt nun mit sechs Punkten Rückstand direkt hinter Flensburg auf dem sechsten Platz. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2025 06:00 Uhr

Holstein Kiel gewinnt in Augsburg 3:1

In der Fußball-Bundesliga kann Holstein Kiel nach dem Spiel gegen Augsburg wieder auf die Relegation hoffen. Der Abstand zum Tabellenplatz 16 beträgt nur noch einen Punkt. In der 25. Minute verwandelte Shūto Machino einen Elfmeter. Nach einem weiteren Tor für die KSV durch Alexander Bernhardsson (40.) gingen die Kieler mit einem 2:0 in die Halbzeit. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte traf Bernhardsson erneut (51.) und baute die Führung weiter aus. Kurz vor Schluss haben die Augsburger mit Steve Mounié (90.) noch einen Treffer erzielen können. Das Spiel endete 3:1. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 18:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem südlich des Kanals gibt es auch wolkige Phasen und einzelne Schauer, am späten Nachmittag wird es freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad an der Hohwachter Bucht (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 18:00 Uhr

