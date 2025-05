Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 01.05.2025 11:44 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 1. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Schrottschiff in Indien entsorgt? Amtsgericht Rendsburg spricht Reeder frei

Das Amtsgericht in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat zwei Reeder freigesprochen, die einen Frachter in Indien haben verschrotten lassen. Den Reedern war illegale Abwrackung vorgeworfen worden. Das Gericht sah aber nach eigenen Angaben keinen Beleg dafür. Wie der SHZ berichtet, prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 12:00 Uhr

Unfall auf der A7 bei Großenaspe

Bei einem schweren Unfall auf der A7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt (beide Kreis Segeberg) ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer gestorben. Laut Polizei ist er auf den Anhänger eines Autos aufgefahren. Der 46-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autobahnabschnitt Richtung Süden ist seit etwa halb 9 Uhr gesperrt, soll aber demnächst freigegeben werden, so die Polizei. Aktuell laufen letzte Aufräumarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 11:00 Uhr

Kundgebungen zum 1. Mai in Schleswig-Holstein

Bundesweit haben die Gewerkschaften zum 1. Mai wieder zu Demonstrationen aufgerufen. In Schleswig-Holstein sind insgesamt 13 Veranstaltungen geplant, unter anderem in Flensburg, Husum, Heide und Rendsburg. In Kiel beteiligen sich laut Polizei im Moment rund 1.500 Menschen an einer Demo, in Lübeck sind es um die 500. Viele davon haben Fahnen und Plakate dabei. "Mach dich stark mit uns" - unter dieses Motto hat der Deutsche Gewerkschaftsbund die Proteste in diesem Jahr gestellt. Er fordert unter anderem einen höheren Mindestlohn und angemessene Arbeitszeiten. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 10:00 Uhr

Schuppen brennt in Neustadt in Holstein nieder

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochabend ein etwa 100 Quadratmeter großer Schuppen abgebrannt. Laut Feuerwehr mussten umliegende Häuser in der Burgstraße evakuiert werden, weil es so viel Rauch gab. Etwa 70 Einsatzkräfte waren bis in die Nacht vor Ort. Verletzt wurde niemand. Warum der Schuppen brannte, ist unklar. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 09:00 Uhr

Seebrücke in Scharbeutz wird am 1. Mai eröffnet

Am Donnerstag wird die neue Seebrücke in Scharbeutz im Kreis Ostholstein feierlich eröffnet. Die Brücke wurde allerdings deutlich teurer als gedacht: Erst sollte sie gut 8 Millionen Euro kosten, jetzt sind es laut Gemeinde rund 19 Millionen Euro geworden. 90 Prozent davon trägt das Land Schleswig-Holstein. Grund für die Kostenexplosion waren nach Angaben von Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) die enorm gestiegenen Kosten für das Baumaterial. Außerdem hatten Lieferengpässe und schlechtes Wetter dafür gesorgt, dass die Arbeiten länger dauerten als geplant. Jetzt aber ist der 310 Meter lange Neubau fertig. Um 13 Uhr beginnt der Festakt. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 09:00 Uhr

Neue Bürgermeisterin auf Sylt vereidigt

Die parteilose Tina Haltermann ist jetzt offiziell Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt. Mittwochabend wurde sie vereidigt, am Freitag ist ihr erster Arbeitstag. Die 47-Jährige war zuletzt leitende Verwaltungsbeamtin beim Amt Landschaft Sylt und hatte sich Anfang April in einer Stichwahl durchgesetzt. Die Wahl war nötig geworden, weil der inzwischen verstorbene Nikolas Häckel im Herbst vergangen Jahres abgewählt worden war. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 08:00 Uhr

Aktionsplan Ostseeschutz: Landesfischereiverband "maßlos enttäuscht"

Die Fischer in Schleswig-Holstein sind wegen des sogenannten Aktionsplans Ostseeschutz sauer auf die Landesregierung. Allen Interessengruppen hätte die Regierung Zugeständnisse gemacht, nur den Fischern nicht, heißt es vom Landesfischereiverband. Sie hätten mehrere Vorschläge gemacht - eingegangen sei man darauf nicht, so der Verband. Es sei zum Beispiel nur die Abwrackung von Fischereifahrzeugen in den Raum gestellt worden. Am Montagabend hatte die Landesregierung auf einer ersten Veranstaltung in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über ihre Pläne informiert. Künftig sollen rund 12,5 Prozent der hiesigen Ostsee unter strengem Schutz stehen. Auch auf Landwirte kommen dadurch Einschränkungen zu. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne

Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne, nur stellenweise ist es leicht bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad Celsius in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 27 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn), direkt an der See 18 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher bis teils mäßiger Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.05.2025 08:00 Uhr

