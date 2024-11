Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.11.2024 06:36 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 15. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Urteil im Dezember: Sylt-Prozess gegen "Letzte Generation"

Der Prozess gegen Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" in Itzehoe (Kreis Steinburg) zieht sich in die Länge. Eigentlich sollte heute das Urteil gesprochen werden. Laut Gericht ist die Beweisaufnahme aber noch nicht abgeschlossen, daher soll das Urteil nun am 6. Dezember fallen. Fünf der ursprünglich sechs Angeklagten müssen sich noch wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. Ihnen wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen bei einer Protestaktion im Juni vergangenen Jahres ein Flugzeug auf dem Sylter Flughafen mit orangener Farbe besprüht und dabei einen Millionenschaden verursacht zu haben. Ursprünglich ging es auch darum, dass die Angeklagten auf einem Sylter Golfplatz Löcher gegraben und einen Baum gepflanzt haben sollen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dieser Vorwurf fallen gelassen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 09:00 Uhr

Der Wirbel um ein vom schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bengt Bergt geteiltes Video bei Instagram geht weiter. Das Video zeigte den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, dem durch eine Computermanipulation die Worte in den Mund gelegt werden, man verachte die Demokratie. Bergt hatte sich am Mittwoch nach Aufforderung dafür entschuldigt und das Video gelöscht. CDU-Landeschef Daniel Günther verlangte in einem offenen Brief am Donnerstag auch eine Entschuldigung der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli, die bisher zu dem Vorfall geschwiegen hatte. Günther schrieb, es sorge in der CDU zunehmend für Unverständnis, dass es bislang kein einziges öffentliches Wort der Distanzierung von ihr zum manipulierten Video gegeben habe. Midyatli antwortete ebenfalls schriftlich, Bergt habe das Video geteilt und sich bei Merz dafür entschuldigt. Damit sei die Sache für sie erledigt. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:00 Uhr

Führt Delfin "Delle" in der Ostsee Selbstgespräche?

Delfin Delle schwimmt schon seit langer Zeit hier bei uns durch die Ostsee - vor allem in Travemünde und an der Küste Ostholsteins ist er ein gern gesehener Gast. Dänische Forscher haben jetzt nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz seine Laute untersucht, über einen Zeitraum von drei Monaten von Dezember 2022 bis Februar 2023. Laut Stiftung gab der Delphin in rhythmischen Schüben impulsartige und tonale Töne von sich. Die Forscher haben mehrere Hypothesen, was Delle gesagt haben könnte: Entweder hat er mit dem Wassersportler Jesper Stig Andersen gesprochen, mit dem er während seiner Zeit in Dänemark "befreundet" war. Es kann auch sein, dass die Laute völlig unbeabsichtigt herauskommen oder es sind tatsächlich typische Selbstgespräche, weil er alleine unterwegs ist. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:00 Uhr

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im privaten Busgewerbe heute erneut zum Streik aufgerufen. Grund ist laut Gewerkschaft der geplatzte Verhandlungstermin Anfang der Woche. Bis Dienstende am Sonntagabend sollen die Busse der privaten Unternehmen in Schleswig-Holstein in den Depots bleiben. Neben dem Schülerverkehr kann vom Streik laut Gewerkschaft auch der Flughafentransfer Kielius zwischen Kiel und Hamburg betroffen sein. Die Unternehmen informieren auf ihren Internetseiten über Streikfahrpläne. verdi hatte im Tarifkonflikt um mehr Geld für die Beschäftigten bis Anfang dieser Woche ein schriftliches Angebot von den Arbeitgebern gefordert. Die wiederum, vertreten vom Omnibusverband Nord, sagen, verdi zeige sich nicht verhandlungsbereit. Einen neuen Gesprächstermin gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 07:00 Uhr

Großeinsatz in Itzehoe wegen Gasgeruch

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein Gasgeruch für einen Großeinsatz sorgt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Geruch am Donnerstagnachmittag in der Straße Feldschmiede bei einer Bäckerei festgestellt. Viele Rettungswagen und Einsatzkräfte rückten an. Die Helfer setzten Messgeräte ein, konnten aber kein ausgetretenes Gas feststellen. Mehrere Menschen wurden vor Ort behandelt. Sie wurden leicht verletzt. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 06:30 Uhr

Gewalt auf Amateurfußballplätzen in SH nimmt ab

Gewalt auf dem Fußballplatz gibt immer weniger. Das zeigt eine Statistik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zuletzt war es am vergangenen Wochenende zu einer Auseinandersetzung in Krogaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gekommen. Die jüngsten belastbaren Zahlen kommen aus dem sogenannten Lagebild des DFB für die abgelaufene Saison 2023/24. Demnach gab es in Schleswig-Holstein weniger Fälle von Gewalt und Diskriminierung und auch weniger Spielabbrüche als noch in der Spielzeit davor. Vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband heißt es: Jeder Fall ist einer zu viel und es gibt wohl auch eine Dunkelziffer. Der Verband setzt weiter auf Prävention, sieht dabei auch Erfolge, sagt aber auch: Oft spielen Konflikte aus anderen Bereichen eine Rolle, die mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 06:00 Uhr

Feuer in Müllverwertungsanlage in Tornesch

In Tornesch (Kreis Pinneberg) hat es am Donnerstagabend in einer Müllverwertungsanlage gebrannt. Laut Rettungsleitstelle waren etwa 60 Helfer im Einsatz. Nach etwa drei Stunden war das Feuer gelöscht. Am frühen Freitagmorgen loderten die Flammen noch einmal kurz auf. Brandursache könnte laut Polizei ein Gegenstand im Hausmüll gewesen sein, der sich entzündet hat. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 06:00 Uhr

Der THW Kiel trifft im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals auf den VfL Gummersbach. Das ergab die Auslosung. Das Heimrecht in der Runde der besten acht Clubs am 18. und 19. Dezember haben die Kieler. Die SG Flensburg-Handewitt muss auswärts bei Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen ran. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Trüb und regnerisch

Am Freitag ziehen oft dichte Wolken durch, anfangs ist es mancherorts neblig-trüb, die Sonne kommt kaum durch. Tagsüber kann kurz Regen oder Sprühregen dabei sein. Höchstwerte zwischen 10 Grad in Bargteheide (Kreis Stormarn) und 12 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, an der See zeitweise böig auffrischender Wind aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 06:00 Uhr

