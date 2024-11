Tornesch: Feuer in Entsorgungsbetrieb Stand: 15.11.2024 10:44 Uhr In Tornesch hat es am Donnerstagabend in einem Entsorgungsbetrieb gebrannt. Die Feuerwehren aus Tornesch und Uetersen konnten den Brand schnell löschen - die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch an.

In der Sortierhalle eines Entsorgungsbetriebs in Tornesch ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Tornesch und Uetersen (beide Kreis Pinneberg) konnten das Feuer zwar schnell unter Kontrolle bringen - jedoch mussten die Einsatzkräfte nach Beendigung des Einsatzes noch einmal ausrücken.

Nachlöscharbeiten besonders aufwendig

Die aufwendigen Nachlöscharbeiten zogen sich laut Feuerwehr noch durch die Nacht. Zwischenzeitlich war der Einsatz beendet worden, nach rund einer Stunde musste den die Wehren jedoch erneut anrücken. Das Feuer flammte immer wieder auf, weshalb der brennende Müll mit einem Bagger aus der Halle geräumt werden musste, um alle Glutnester löschen zu können. Dazu wurden laut Feuerwehr Schläuche über eine Länge von mehr als 1.000 Metern verlegt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Erst nach dreizehn Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

