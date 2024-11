DHB-Pokal Viertelfinale: Flensburg nach Melsungen, THW Kiel gegen Gummersbach

DHB-Pokal: Flensburg nach Melsungen, THW Kiel gegen Gummersbach Stand: 14.11.2024 22:18 Uhr Am Donnerstagabend ist das Viertelfinale des DHB-Pokals ausgelost worden. Die SG Flensburg-Handewitt muss zu Top-Team MT Melsungen reisen. Handball-Rekordpokalsieger THW Kiel empfängt den VfL Gummersbach.

Das ergab die Auslosung, die im Anschluss an die Achtelfinal-Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin (30:29) in Heidelberg stattfand. Losfee war Nationalspielerin Xenia Smits.

Beim Final Four scheiterte Flensburg an Melsungen

Für die Flensburger bedeutet die Begegnung mit Vorjahresfinalist Melsungen nach dem Achtelfinalsieg bei der TSV Hannover-Burgdorf auch im Viertelfinale ein Duell mit einem Top-Team der Handball-Bundesliga - und erneut ein Auswärtsspiel. Das Team von Trainer Nicolej Krickau war beim Final Four des DHB-Pokals in diesem Frühjahr im Halbfinale an den Hessen gescheitert (28:33).

Der THW kann sich hingegen wie schon beim knappen Erfolg über den SC Magdeburg erneut über Heimrecht freuen und hat mit dem VfL Gummersbach ein deutlich leichteres Spiel zugelost bekommen. In der Liga treffen beide Teams zuvor bereits am nächsten Freitag (22. November, 20 Uhr) aufeinander. Die Partie findet in Gummersbach statt.

Die Viertelfinals im DHB-Pokal in der Übersicht MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt

THW Kiel - VfL Gummersbach

Rhein-Neckar Löwen - ThSV Eisenach

HSC 2000 Coburg - HBW Balingen-Weilstetten

THW und Flensburg überzeugen in den Achtelfinals

Am Mittwoch hatte der THW in einem Handball-Krimi den SC Magdeburg, Pokalsieger und Meister der Vorsaison, rausgeworfen (29:28). Kurz zuvor war Flensburg im Nordduell gegen die "Recken" eine Revanche für die knappe Niederlage in der Liga geglückt. Die SG feierte bei der TSV einen klaren 33:26-Auswärtssieg.

Die beiden schleswig-holsteinischen Erzrivalen konnten so vor dem Derby am Sonntag in Kiel (14 Uhr, live im NDR Fernsehen) Selbstvertrauen tanken.

Viertelfinals im DHB-Pokal im Dezember

Die Viertelfinal-Partien des DHB-Pokals werden am 18./19. Dezember ausgetragen. Die zeitgenaue Ansetzung war am Donnerstag noch nicht bekannt. Ziel aller acht noch im Wettbewerb verbliebenen Clubs ist Köln, wo am 12. und 13. April 2025 das Final Four ausgetragen wird.

