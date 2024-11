Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei bei Fußballspiel in Krogaspe

Stand: 13.11.2024 15:00 Uhr

Bei einem Fußballspiel in der Kreisklasse in Krogaspe ist es zu einer laut Polizei "Wilden Schlägerei" zwischen mehreren Spielern und Zuschauern gekommen. Eine Person wurde schwer am Kopf verletzt.