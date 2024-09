Stand: 26.09.2024 07:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Umbau von Buddenbrookhaus: Lübeck diskutiert, wie es weitergeht

Der Umbau des Buddenbrookhauses ist am Abend erneut Thema in der Lübecker Bürgerschaft. Seit einem Jahr ruhen die Arbeiten am Literaturmuseum. Nun soll ein Bürgerschaftsbeschluss dafür sorgen, dass es weitergeht. Dafür müsste die Hansestadt Mehrkosten von voraussichtlich neun Millionen Euro übernehmen. Grund ist eine Planänderung: Nach Protesten von Denkmalschutzinitiativen ist der Durchbruch der Kellerdecke vom Tisch. Stattdessen soll jetzt ein Treppenhaus an der Rückseite des Gebäudes errichtet werden. Die ursprünglich für 2027 geplante Wiedereröffnung ist inzwischen auf das Jahr 2029 verschoben. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:00 Uhr

Nach Grünen-Rücktritt: Sozialministerin Touré spricht von richtigem Schritt

Nach den Rücktritten der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour will jetzt auch der Vorstand der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend zurücktreten. Das hat die Spitze in einem Brief mitgeteilt. Die grüne Sozialministerin Touré sieht den Rückzug von Lang und Nouripour als richtig an. Nun könne ihre Partei die Möglichkeit nutzen, sich personell und inhaltlich neu aufzustellen. Die Grünen-Landesvorsitzende Erdmann sprach von einem Kraftakt, der nun notwendig sei, um aus der Delle herauszukommen. Grünen-Fraktionschef Petersdotter sagte, er habe Respekt vor der Entscheidung des Bundesvorstands und merkte an: FDP-Chef Lindner könne sich auch mal überlegen, ob er noch auf dem richtigen Posten sei. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 07:00 Uhr

E-Akte an Gerichten: Viele Mitarbeiter unzufrieden

Seit viele Sozial-, Oberlandes- und Amtsgerichte mit der elektronische Akte (E-Akte) arbeiten und vom Papier weg sind, sind viele Mitarbeiter unzufrieden. Gerade bei den Sozial- und Amtsgerichten gestaltet sich der Weg ins digitale Aktenzeitalter holprig. Der Präsident des Amstgerichtes Lübeck Carsten Löbbert kritisiert die Umstellung. Ein Richter im Zivilrecht habe etwa 660 Verfahren pro Jahr und bei dieser Menge an Fällen werde die Akte zum Problem. Das Verfahren sei langsam und umständlich. Der IT-Dienstleister des Landes Dataport sagt, man arbeite an Verbesserungen in Abstimmung mit dem Justizministerium. Für die Neue Richtervereinigung ist das zu wenig. Sie fordert, Sachverstand von einer externen Firma einzuholen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 07:00 Uhr

HVV startet Kontrollmarathon in Südholstein und Hamburg

Von 10 Uhr an will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) nach eigenen Angaben gezielt gegen Schwarzfahren vorgehen und mit entsprechenden Kontrollen starten. Beteiligt sind auch mehrere Partnergesellschaften - wie die AKN, die Autokraft sowie die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg. Schwerpunkt in Schleswig-Holstein ist demnach der Bahnhof in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 05:30 Uhr

Kiel: Förderung für Synagoge und Theater

Der Bundestag fördert zwei kulturelle Projekte in Kiel mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch beschlossen. Das Theater Kiel erhält knapp vier Millionen Euro für den Bau einer neuen Probebühne. Die Jüdischen Gemeinde Kiel und Region bekommt 550.000 Euro für die Sanierung ihrer Synagoge im Stadtteil Gaarden. Die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg spricht von einem wichtigen Schritt zur Stärkung der kulturellen Infrastruktur im Land. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 18:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und regnerisch

Heute ziehen viele Wolken durch und immer wieder regnet es. Zum Nachmittag lassen die Schauer nach und hier und da lockert es auch auf. Die Sonne bleibt aber eher die Ausnahme. Höchstwerte 16 Grad in Flensburg bis 19 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 07:00 Uhr

