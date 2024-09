Elmshorn: Züge aus Kiel kommen wieder durch Stand: 26.09.2024 19:46 Uhr Fahrgäste, die zwischen Kiel und Hamburg unterwegs waren, haben sich am Donnerstag gedulden müssen. Gleich zweimal war die Strecke teilweise gesperrt.

Nach Angaben der Bahn hat es in einem leeren Zug zwischen Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) am Nachmittag gebrannt. Der Zugverkehr war in diesem Bereich deshalb für rund zwei Stunden unterbrochen. Ein Ersatzverkehr wurde kurzfristig eingerichtet.

Einschränkungen schon am Mittag

Bereits am Mittag war der Bahnabschnitt zwischen Tornesch und Pinneberg wegen eines auf die Oberleitung gestürzten Astes nur eingleisig befahrbar gewesen. Betroffen von der Behinderung waren unter anderem die Regionalbahnen RE7 und RE6 und die RE70. Es kam zu Verspätungen von bis zu einer Stunde.

