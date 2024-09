Festes LNG-Terminal Brunsbüttel: Beschluss zum Bau erlassen Stand: 26.09.2024 11:21 Uhr Das Land hat für den Bau des festen LNG-Terminals in Brunsbüttel den Planfeststellungsbescheid erlassen. Gleichzeitig protestieren Aktivisten von "Ende Gelände" mit einer Blockade am schwimmenden Terminal gegen Flüssiggas-Importe.

Das Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) Schleswig-Holstein hat den Planfeststellungsbescheid für den Bau des festen LNG-Terminals in Brunsbüttel erlassen. Darüber informiert der Terminal-Betreiber "German LNG" in einer Mitteilung. Zudem habe auch das Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erteilt.

Bereits im Februar hatte das APV erste vorbereitende Arbeiten für das Terminal genehmigt. Es wird parallel zu dem bereits für den Erdgasumschlag genutzten schwimmenden Terminal in Brunsbüttel geplant. Umweltorganisationen wie der BUND sehen das Projekt kritisch und sind gegen den Bau.

Störaktion von "Ende Gelände" in Brunsbüttel

Am Donnerstagmorgen hatte zudem das Aktionsbündnis "Ende Gelände" zu einem Protest in Brunsbüttel aufgerufen. Seit 8.30 Uhr blockieren nach Bündnis-Angaben gut 50 Klimaaktivisten und -aktivistinnen mehrere Plattformen in der Nähe des schwimmenden LNG-Terminals. Wie ein NDR-Reporter von vor Ort berichtete, verlief der Protest bislang "ruhig". Die Polizei teilte mit, "erkennungsdienstliche Maßnahmen" eingeleitet zu haben.