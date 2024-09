Stand: 17.09.2024 06:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bildungsministerin Prien kritisiert Bund: Zu wenig Geld für digitale Schulen

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wirft der Bundesregierung vor, sich aus der gemeinsamen Verantwortung für den Digitalpakt herauszuziehen. Es geht darum, Schulen technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der Neuauflage des Paktes soll der Bundesanteil um etwa die Hälfte auf 2,5 Milliarden Euro bis 2030 sinken. Geplant ist eine 50/50-Finanzierung. Schleswig-Holstein könne das nicht stemmen, so Prien. Heute wird wieder darüber beraten. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:00 Uhr

Dithmarscher Kohltage beginnen - Personalprobleme

In Marne (Kreis Dithmarschen) steht heute der traditionelle Kohlanschnitt an. Im Kreis befindet sich das mit rund 3.000 Hektar größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet in Europa. Gut 90 Millionen Kohlköpfe werden jährlich geerntet. Für die Ernte kamen in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend Saisonarbeiter aus Osteuropa in die Marsch. Doch das hat sich laut Christian Ufen, Landwirt und Mitglied im Zentralverband Gartenbau, verändert und wird für die Produzenten immer mehr zum Problem. Es passiere immer wieder, dass Gastarbeiter beispielsweise aus Rumänien kurzfristig absagen und nicht kommen. Es sei schwer, ausreichend Personal zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:00 Uhr

Gemeinsame Kabinettssitzung von SH und NRW

Die schwarz-grünen Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen treffen sich heute zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Kiel. Auf der Agenda stehen etwa die Bildungspolitik und die Energiewende. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und sein Amtskollege Hendrik Wüst in Kiel zur Kanzlerkandidatenfrage der Union äußern. Wüst hatte sich gestern bereits für CDU-Chef Friedrich Merz ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:00 Uhr

Lauenburg bereitet sich auf Anstieg der Elbe vor

Die Auswirkungen des Hochwassers werden vermutlich auch in Schleswig-Holstein zu spüren sein. Das Innenministerium erwartet Ende der Woche einen moderaten Anstieg der Elbe. Die Stadt Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rechnet Anfang nächster Woche mit einer kleineren Hochwasserwelle. Die Stadt bereite sich dennoch auf den Ernstfall vor. Heute ist ein erstes Treffen mit Polizei und Feuerwehr geplant. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:30 Uhr

Heimatschutz bekommt neuen Kommandeur

Die Bundeswehr stellt den Heimatschutz im Norden neu auf. Der ehemalige Lübecker Strafverteidiger und Reservist Frank-Eckhard Brand wird neuer Kommandeur für den Heimatschutz. Heute wird in Schwerin ein sogenannter Aufstellungs-Appell abgehalten. Die Dienststelle von Brand wird die Rettberg-Kaserne in Eutin. Wenn es ernst wird bei Sturmfluten, kommt der Heimatschutz zum Einsatz und koordiniert beispielsweise Hilfseinsätze. Die überwiegend aus Reservisten bestehenden Einheiten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig im neuen Heimatschutzregiment 4 zusammengefasst werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:30 Uhr

Preise für Krabben erheblich gefallen

Die Erzeugerpreise für Krabben sind in den vergangenen Monaten von zehn Euro pro Kilogramm auf rund fünf Euro pro Kilogramm gesunken. Das meldet die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Der Preis für den Verbraucher sinkt aber erst später - wenn das Fleisch verarbeitet wurde. Discounter könnten dann auch wieder Krabben in ihr Sortiment aufnehmen. Im Vergleich zu Niedersachsen seien die Fänge vor der schleswig-holsteinischen Küste im August deutlich geringer ausgefallen. Es werde damit gerechnet, dass der Fang im September und Oktober aber wieder steigt. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:30 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute scheint in Schleswig-Holstein häufig die Sonne. Vorübergehend ziehen auch mal etwas dichtere Wolkenfelder vorbei. Im Laufe des Nachmittags und Abend ist es aber zunehmend sonnig. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad an der Hohwachter Bucht (Kreis Plön) bis 22 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:30 Uhr

