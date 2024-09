Stand: 17.09.2024 19:48 Uhr VR-Förderpreis Landwirtschaft für innovative Betriebe in SH

Dienstag haben die Volks- und Raiffeisenbanken und der Bauernverband Schleswig-Holstein in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) den VR-Förderpreis Landwirtschaft verliehen. Der Preis soll besondere Leistungen und Innovationen in der Landwirtschaft Schleswig-Holsteins auszeichnen. Der erste Platz ging an den Familienbetrieb Müller aus Koselau im Kreis Ostholstein - er erhielt 6.000 Euro Preisgeld.

Der Betrieb Müller konnte sich damit gegen 14 Mitbewerber durchsetzen. Besonders überzeugend fand die Jury das Prinzip Direktvermarktung, denn seit einem Jahr verkauft der Betrieb seine Produkte selbst. Im Fokus steht ein Grillkäse, der im Hofladen verkostet und verkauft wird.

Platz 2 und 3: Lernprogramm für Schulen und Solarstrom

Platz zwei, und damit 5.000 Euro, erreichte der Hof Wasserblöcken aus Ottendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der Familienbetrieb hat ein Lernprogramm für Schulklassen entwickelt.

Der Milchviehbetrieb Nöhren aus Olderup in Nordfriesland belegt den dritte Platz. Er erhält 4.000 Euro, da er auf Solarstrom aus einer eigenen Photovoltaikanlage setzt.

Archiv 5 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.09.2024 | 20:00 Uhr