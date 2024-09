Dorfclub SV Todesfelde holt Ex-Bundesliga-Profi Janek Sternberg Stand: 16.09.2024 19:56 Uhr Dorfclub SV Todesfelde hat erneut einen früheren Bundesliga-Profi in die rund 1.000 Einwohner zählende schleswig-holteinische Gemeinde gelockt. Nach Mirko Boland streift nun auch Janek Sternberg das Trikot des Aufsteigers in die Fußball-Regionalliga Nord über.

Der 31-Jährige unterzeichnete am Montagabend einen Kontrakt bei "Tofe", wie der Verein von seinen Fans liebevoll gerufen wird. Der Verteidiger bringt die Erfahrung von 25 Bundesliga-Partien für Werder Bremen, 135 Drittliga-Partien und 86 Regionalliga-Spielen mit zum SVT. Neben seinen Engagements in Deutschland (unter anderem beim Halleschen FC und 1. FC Kaiserslautern) stand der aus Bad Segeberg stammende Fußballer auch im Ausland bei Ferencváros Budapest unter Vertrag. Mit dem ungarischen Traditionsverein wurde Sternberg 2018 Pokalsieger.

Eine Verpflichtung des früheren U18-Nationalspielers war für Todesfelde trotz des bereits geschlossenen Transferfensters möglich, da der Defensivspezialist vereinslos war. In der vergangenen Saison hatte er wie Boland beim VfB Lübeck gespielt. Nach dem Drittliga-Abstieg des Clubs erhielten beide keine neuen Arbeitspapiere.

Sternberg vor Todesfelde-Debüt gegen Teutonia 05

Sternberg soll dabei mithelfen. der Dorfclub in der Regionalliga zu halten. "Er stammt aus der Region, hat einen tollen linken Fuß und ist super erfahren. Erfahrung auf diesem Niveau ist das, was den meisten Spielern unseres Kaders fehlt", sagte Sven Tramm, Sportlicher Leiter beim SVT, den "Kieler Nachrichten".

Todesfelde hatte am Sonntag das Aufsteiger-Duell bei Werder Bremen II mit 2:1 gewonnen und sich durch den zweiten Saisonsieg auf den 15. Tabellenplatz verbessert. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht für das Team von Trainer Björn Sörensen die Partie gegen den FC Teuonia 05 Ottensen an. Sternberg könnte dabei gegen die Hamburger sein Debüt feiern.

