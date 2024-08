Stand: 20.08.2024 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Leichenfund an Holstentherme in Kaltenkirchen: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) startet heute der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Totschlags. Hintergrund: Im vergangenen November war an der Holstentherme in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg ein Mann tot gefunden - er war offenbar erschossen worden. Im Zuge der Ermittlungen konnte der damals noch 17-jährige, mutmaßliche Täter festgenommen werden. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:30 Uhr

Einsturzgefahr: Statiker untersucht Gebäude nach Brand in Neumünster

Nach dem Brand am vergangenen Sonnabend am Großflecken in Neumünster hat am Montag ein Statiker des Technischen Hilfswerks das Gebäude untersucht. Sein Urteil laut Polizei: Das Gebäude ist stark einsturzgefährdet, niemand darf es betreten. Auch der Platz bleibt weiterhin gesperrt. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, eine echte Spur gibt es offenbar noch nicht, so die Polizei. Gegen 21.30 Uhr war am Samstagabend ein Brand in einem Schuhgeschäft im Erdgeschoss ausgebrochen. Das Gebäude brannte auf drei Etagen aus. Erst nach 20 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:30 Uhr

Phishing-Mails im Umlauf: Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche

Die Verbraucherzentrale SH warnt aktuell Kundinnen und Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken, der Deutschen Bank, Commerzbank, der Sparkasse und der ING vor Phishing-Mails. Kriminelle würde damit versuchen, an das Geld der Bankkunden zu kommen. In den Mails werde man aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um beispielsweise die Banking-App zu aktualisieren. Anschließend müsse man seine Zugangsdaten eingeben - Betrüger hätten somit Zugriff zum Konto. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, keinesfalls auf den Link zu klicken und solche Mails in den Spam-Ordner zu verschieben. Wie oft die Täter damit Erfolg hätten, ist laut Sparkassen- und Giroverband SH schwer zu sagen. Der Verband ruft dazu auf, die Betrugsversuche anzuzeigen. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:00 Uhr

Tierheime in SH müssen Tiere abweisen

Die Tierheime in Flensburg, Kiel und Neumünster müssen im Moment Tiere abweisen, weil alle Plätze belegt sind. Dieser Aufnahmestopp hat aber nicht nur mit den Sommerferien zu tun. Der Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes spricht von einem Dauerproblem in Schleswig-Holstein. Insgesamt schätzt der Verband, dass zur Zeit etwa 380 Hunde und 1.600 Katzen in den 20 Tierheimen, die Mitglied im Landesverband sind, auf ein neues Zuhause warten. Verbandssprecherin Ellen Kloth nennt drei Gründe für die hohen Zahlen: Der Onlinehandel mit Haustieren, private Züchter würden ihre Welpen nicht loswerden und unkastrierte Katzen, die sich zu stark vermehren. Kloth fordert deshalb eine landesweit einheitliche Katzenschutzverordnung. Dies hatte die Landesregierung im vergangenen Jahr abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein mit bis zu 26 Grad

Heute bleibt es in Schleswig-Holstein fast überall trocken. Die Sonne scheint bei Werten zwischen 23 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 26 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). Nur vereinzelt ist es bei bewölkt, der Wind weht schwach bis mäßig. Am Abend kann es an der Nordsee und in Nordfriesland regnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 06:00 Uhr

