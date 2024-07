Stand: 30.07.2024 09:15 Uhr Helgoland: Verity-Bergung kommt voran

Die Bergung des im Oktober vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunkenen Frachters "Verity" kommt gut voran. Das erklärte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Ein großer Teil der Ladung sei inzwischen geborgen. Man komme nun in die finale Phase der Bergungsarbeiten der Verity, die Vorbereitungen des beauftragten Unternehmens sowie der nautischen Spezialisten seien so gut wie abgeschlossen. Das Wrack soll unter Wasser in zwei Teile zerschnitten werden, dabei kämen auch Taucher zum Einsatz, so die Sprecherin weiter. Ein Schwimmkran soll dann die beiden Wrackteile heben. Ende August werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich abgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Helgoland