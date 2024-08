Urteil im Stutthof-Prozess bestätigt: Frühere KZ-Sekretärin Irmgard F. schuldig Stand: 20.08.2024 11:12 Uhr Im Fall der ehemaligen Sekretärin am KZ Stutthof hat der Bundesgerichtshof in Leipzig entschieden: Das Urteil des Landgerichts Itzehoe ist rechtskräftig. Die Verteidigung hatte zuvor Revision dagegen eingelegt.

Zwei Jahre Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen - das Urteil gegen eine ehemaligen Sekretärin am KZ Stutthof ist rechtskräftig. Die Richter des 5. Strafsenats am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig haben heute die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Itzehoe verworfen.

Beihilfe zum Mord in mehr als Zehntausend Fällen

Das Landgericht Itzehoe hatte im Dezember 2022 die inzwischen 99 Jahre alte Quickbornerin verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie mit ihrer Schreibtätigkeit für den Kommandanten des Lagers dazu beigetragen hat, dass Gefangene in das Vernichtungslager Auschwitz transportiert und dort durch Vergasung getötet wurden. Der Anwalt von Irmgard F., Wolf Molkentin, legte Revision gegen das Urteil ein, da seinen Angaben zufolge wichtige Rechtsfragen nicht beantwortet wurden. Er plädierte deshalb auf Freispruch. Mit dem Leipziger Urteil wurde nun Klarheit geschaffen.

Kenntnisse über die Vorgängen im Lager Stutthof

Irmgard F. hatte von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft gearbeitet. Da sie zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 19 Jahre alt, wurde gegen sie eine Jugendstrafe verhängt. Während ihrer Arbeit soll die Sekretärin in der Kommandantur von den Vorgängen im Lager gewusst und mit ihrer Arbeit zur systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe geleistet haben, urteilte das Landgericht Itzehoe. Nach Kriegsende war sie nach Schleswig-Holstein gezogen und hatte dort weiter als Schreibkraft gearbeitet. Die Rentnerin lebt in einem Altenheim im Kreis Pinneberg.

