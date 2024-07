Stand: 22.07.2024 08:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Quickborn: Unwetter sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Wegen eines schweren Unwetters musste am Sonntagabend die Feuerwehr in Quickborn (Kreis Pinneberg) mehr als 200 Mal ausrücken. Es regnete laut Leitstelle so stark, dass zahlreiche Straßen, Keller und eine Tiefgarage vollliefen. Fünf Menschen wurden in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen, sie wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes gab es in den vergangenen Jahren keine vergleichbaren Einsätze mit diesem Ausmaß in der Stadt. Außerdem fiel in Teilen der Stadt am frühen Abend zeitweise der Strom aus, weil mehrere Umspannwerke und Trafo-Stationen überschwemmt wurden. Gegen 21 Uhr war der Strom wieder da. In weiteren Teilen des Landes blieb es für die Feuerwehren vorwiegend ruhig, nur vereinzelt stürzten zum Beispiel Bäume um. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:00 Uhr

Reinbek: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Brandstifter fest

In Reinbek im Kreis Stormarn hat die Polizei heute Nacht zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Nach Angaben der Beamten stehen sie unter Verdacht ein Auto im Ostlandring angezündet zu haben. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:00 Uhr

El Samadoni fordert mehr Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in SH

Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni, fordert vom Land mehr Engagement bei der Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche bräuchten mehr Unterstützung, sagte Samadoni mit Blick auf die zurückliegenden Fälle von Jugendgewalt in Heide. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein erzählt sie unter anderem von Jugendlichen, die sich vom Jugendamt im Stich gelassen fühlten. Vielen würde die Orientierung fehlen. Die Regelung, welche Jugendämter zuständig seien, sei in vielen Kreisen unterschiedlich geregelt. Landesweit gebe es keine einheitliche Struktur und übergeordnete Aufsicht. Nach Angaben des Sozialministeriums sind etwa 6.500 Kinder und Jugendliche in sozialen Einrichtungen im Land untergebracht. Einen richtigen Überblick habe das Ministerium nach eigenen Angaben nicht. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 07:00 Uhr

Nach tödlichem Unfall: Prozessbeginn am Amtsgericht Neumünster

Etwa ein Jahr nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Neumünster-Gartenstadt beginnt heute Mittag vor dem Amtsgericht Neumünster der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Der Mann hatte laut Anklage den Auftrag den Bahnübergang abzusichern, weil die Schranke nicht in Betrieb war. Er soll aber abgelenkt gewesen sein und sich eine falsche Uhrzeit für einen Zug notiert haben. Ein Auto fuhr dann über den Bahnübergang und wurde von einem Zug erfasst. Der Autofahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Wolken und Schauer, später Sonne möglich

Heute bleibt es bis zum Vormittag bewölkt, allmählich ziehen ostwärts Schauer ab. Aus Westen kann später die Sonne durchkommen. Am Nachmittag wird es zunehmend heiter und freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Phasenweise weht ein mäßiger bis böiger Wind, an der See vereinzelt auch mit stürmischen Böen. Zum Abend hin nimmt der Wind dann ab. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 06:00 Uhr

