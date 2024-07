Stand: 23.07.2024 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

UKSH fordert nach IT-Störung Schadenersatz

Nach der weltweiten IT-Störung am Freitag fordert das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Schadenersatzvom IT-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike. Das hat UKSH-Chef Jens Scholz im Interview mit NDR Schleswig-Holstein angekündigt. Wie hoch der finanzielle Schaden genau ist, stehe noch nicht fest. In Kiel und Lübeck konnten Patienten am Freitag weder ein- noch auschecken, in der Notaufnahme ging laut UKSH knapp neun Stunden lang nichts. Rund 70 Operationen mussten an beiden Standorten jeweils abgesagt werden. Jede OP werde nachgeholt. Die Versorgung am UKSH läuft seit Montag wieder im Normalbetrieb. Ein Fehler in einem Sicherheits-Update von Crowdstrike hatte zu der weltweiten IT-Störung geführt. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:00 Uhr

Grömitz: Kinder finden alte Granate am Strand

In Grömitz (Kreis Ostholstein) ist am Wochenende eine alte Sprenggranate am Strand gefunden worden. Jetzt ist herausgekommen: Kinder haben die Flakgranate beim Buddeln im Sand entdeckt. Passiert ist zum Glück nichts. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Granate unschädlich machen. Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel geht davon aus, dass die Granate entweder schon jahrzehntelang im Sand lag oder durch eine Sturmflut an Land getrieben wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:00 Uhr

Gewalt in Heide: Urteil gegen Jugendliche soll fallen

Nach den Überfällen rund um den Heider Bahnhof Anfang des Jahres soll heute beim Amtsgericht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) voraussichtlich ein Urteil gegen die angeklagte Jugendgruppe fallen. Vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren und einem Heranwachsenden (älter als 18 Jahre) werden laut Staatsanwaltschaft schwere räuberische Erpressung, schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 07:00 Uhr

15 Tiere sterben bei Feuer in Norderfriedrichskoog

In Norderfriedrichskoog im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht ein Feuer in einem Kuhstall ausgebrochen. Seit 3.30 Uhr sind laut Feuerwehr rund 30 Helfer in der Straße Diekstraat im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt - jedoch sind mindestens 15 Tiere verendet. Wie es zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 06:30 Uhr

Wedel möchte Sicherheit der städtischen Mitarbeiter erhöhen

Sollen städtische Mitarbeiter besser geschützt werden? Und wenn ja, wie? Diese Fragen stellt sich die Stadtverwaltung in Wedel im Kreis Pinneberg nach der Messerattacke auf einen Lehrer an der Musik- und Volkshochschule. Die Überlegungen dazu hatte es schon vor der Tat am Freitag gegeben, sagte die kommissarische Bürgermeisterin der Stadt, Julia Fisauli (CDU). Nun rücken sie auf der Agenda weiter nach oben. Am Mittwoch trifft sich dazu eine Arbeitsgruppe. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Regen im Mix

Heute gibt es neben gelegentlichem Sonnenschein viele Wolken. Von der Westküste und Elbe her ziehen über den Tag hinweg zeitweise Schauer über das Land. Auch Gewitter und Starkregen sind nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Abends beruhigt sich das Wetter wieder. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 23 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 07:00 Uhr

