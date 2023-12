Schleswig-Holsteiner nennen Kinder gerne Emma und Noah Stand: 29.12.2023 08:50 Uhr Noah, Mats und Liam bei den Jungen; Emma, Lia und Ella bei den Mädchen - das sind laut Hobby-Vornamen-Statistiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg die beliebtesten Vornamen in Schleswig-Holstein.

Die beliebtesten Vornamen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr sind Emma bei den Mädchen und Noah bei den Jungen, das hat der Hobby-Vornamen-Statistiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) bekanntgegeben. Seit fast 30 Jahren ermittelt er jedes Jahr die häufigsten Vornamen. Für dieses Jahr erfasste er mehr als 280.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das sind 40 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys.

Typischer Modename beginnt mit L, M oder N

Auch in diesem Jahr waren kurze Namen bei den Eltern gefragt. Besonders beliebt seien Namen mit den Anfangsbuchstaben L, M oder N, erklärt Bielefeld. Hinzu kommen möglichst viele Vokale. Da gäbe es fast keine Kombination mehr die es nicht gäbe. Beispiele, seien Malia, Lia bei den Mädchen und bei den Jungs: Lino, Liam. All diese Namen befinden sich im stetigem Aufwärtstrend. Abwärts gehe es derzeit mit dem ehemaligen Spitzenreiter Ben (von 2011 bis 2019 immer vorn dabei), er ist in diesem Jahr nicht mehr in den Top 10 vertreten.

Unterschied zwischen Ost- und Nordseeküste

Auch zeige sich ein Unterschied, wenn man die Namen der Babys an Ostseeküste (Flensburg, Kiel und Lübeck) und an der Nordseeküste (Husum, Heide, Itzehoe und Pinneberg) vergleiche. So wird laut Bielefeld der Name Mats an der Nordseeküste sehr oft vergeben, dort ist er an Platz eins. Der Spitzenreiter im Land Noah, findet sich dort "nur" auf Platz fünf. An der Ostseeküste liegt der Name Mohammed laut Bielefeld auf Platz 8. Das könne daran liegen, dass in den Großstädten Kiel und Lübeck, der Migrantenanteil größer ist, erklärt Bielefeld.

Neueinsteiger: Evanna

Den Namen Evanna hatte Knud Bielefeld bis 2023 noch nicht in seiner Namensliste. In diesem Jahr tauchte er gleich mehrmals auf. Der Name gehe auf die irische Schauspielerin Evanna Lynch zurück, sagt er. Sie wurde durch die Rolle als Luna Lovegood in den Harry-Potter Filmen bekannt.

Skandinavischer Einfluss in SH

In der Namenswahl der Schleswig-Holsteiner zeige sich oft der skandinavische Einfluss, anders als in anderen Teilen Deutschlands, sagt der Namensforscher. So seien Jungennamen, wie: Bosse, Jeppe, Momme, Lönne, Momme, Oke, Rune und Mädchennamen wie: Ylva, Leevke und Smilla relativ häufig vertreten. Bundesweit gebe es diese Namen nur selten.

Auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Vornamen zeigt sich jedoch wieder ein einheitlicheres Bild. Unterschiede meist nur in einzelnen Platzierungen. So liegt Noah auch bundesweit vorn und Emilia schafft es bei den Mädchen auf Platz eins.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.12.2023 | 08:00 Uhr