HBL veröffentlicht Bundesliga-Spielplan: THW Kiel startet bei Rhein-Neckar Löwen

Neuer Bundesliga-Spielplan: THW Kiel startet bei Rhein-Neckar Löwen Stand: 19.07.2024 12:31 Uhr Die Handball-Bundesliga (HBL) hat am Freitag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Los geht es am 5. September. Rekordmeister THW Kiel gastiert dann bei den Rhein-Neckar Löwen, die SG Flensburg-Handewitt empfängt tags darauf den HC Erlangen.

Zeitgenau terminiert sind zunächst die Spieltage eins bis neun. Der abschließende 34. Spielag findet am 8. Juni 2025 statt. Während der WM 2025, die vom 14. Januar bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen wird, ruht der Spielbetrieb.

Das Highlight-Match am 5. September ist die Begegnung von Rekordmeister THW Kiel mit Nationaltorhüter und Deutschland-Rückkehrer Andreas Wolff, der ab 20.30 Uhr bei den Rhein-Neckar Löwen antreten wird. Bereits davor trifft die TSV Hannover-Burgdorf auf den VfL Gummersbach (19 Uhr).

THW am dritten Spieltag bei Titelverteidiger SC Magdeburg

Einen Tag später sind die anderen beiden der vier norddeutschen Bundesligisten im Einsatz: Der HSV Hamburg spielt bei Frisch Auf Göppingen (19 Uhr), Flensburg-Handewitt empfängt um 20 Uhr den HC Erlangen.

Am dritten Spieltag (Sonntag, 22. September, 18 Uhr) tritt Kiel beim SC Magdeburg an. Am Sonnabend, 12. Oktober, empfängt die SG dann den SCM. Die Partie um 15.45 Uhr wird live im Ersten übertragen. Auch in der Saison 2024/25 zeigen das Erste und die dritten Programme der ARD Spiele der Handball-Bundesliga live.

Nordderby zwischen Kiel und Flensburg-Handewitt Mitte November

Zum ersten Nordderby der Saison zwischen den "Zebras" und Flensburg-Handewitt kommt es am zehnten Spieltag. Die Partien für das Wochenende am 16. und 17. November sind aber noch nicht zeitgenau angesetzt. Die ersten Montagsspiele bestreiten die Rhein-Neckar Löwen und der HSV Hamburg sowie Titelverteidiger SC Magdeburg und Göppingen. Anwurf beider Spiele ist um 19 Uhr im Rahmen des fünften Spieltags am 7. Oktober.

Bereits vor dem ersten Spieltag wird die Saison 2024/2025 am 31. August mit dem Handball-Super-Cup zwischen Meister und Pokalsieger Magdeburg sowie Vizemeister Füchse Berlin in Düsseldorf offiziell eröffnet.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.07.2024 | 13:17 Uhr