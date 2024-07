Vermisster Schwimmer löst Großeinsatz bei Flensburg aus Stand: 22.07.2024 09:15 Uhr Am Sonntag hat ein vermisster Schwimmer einen Großeinsatz an der Flensburger Förde ausgelöst. Nach zwei Stunden tauchte der Mann unverletzt wieder auf - er kam per Jacht zurück zum Strand.

Vier Kilometer von Flensburg bis nach Dänemark schwimmen - das dachte sich am Sonntag ein Mann und sorgte damit für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Auch Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und ein Boot der dänischen Feuerwehr waren nach Angaben der Feuerwehr an der Suche beteiligt. Bekannte des Mannes hatten zuvor die Einsatzkräfte alarmiert.

AUDIO: Vermisster Schwimmer sorgt für Großeinsatz bei Flensburg (1 Min) Vermisster Schwimmer sorgt für Großeinsatz bei Flensburg (1 Min)

Als vermisst gemeldet: Schwimmer durchquert Flensburger Förde

Mehrere Stunden zuvor hatte er Freunden angekündigt, vom Strand in Flensburg-Solitüde nach Dänemark schwimmen zu wollen. Dann haben die Freunde von ihm nichts mehr gehört oder gesehen. Laut Polizei schaffte es der Mann jedoch, die rund vier Kilometer lange Strecke bis ans Ufer in Dänemark zu schwimmen.

Den Rückweg ging er dann größtenteils zu Fuß auf dem dänischen Festland - immer am Wasser entlang. Auf dem letzten Stück des Weges am Wasser nahm ihn dann eine Segeljacht an Bord und brachte ihn zurück. Der Mann blieb unverletzt. Nach rund zwei Stunden konnte der Sucheinsatz beendet werden.

