Nach Europawahl: SPD-Fraktion in SH fordert mehr politische Bildung an Schulen

Mit Blick auf die starken Wahlergebnisse der AfD bei der Europawahl auch bei jungen Menschen, will die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ein Konzept zur Demokratiebildung an den Schulen im Land beantragen. Die Fraktion schlägt vor, dass es stufenweise schon ab der 5. Klasse Unterricht in Politik und Wirtschaft geben soll. Außerdem soll Kommunalpolitik im Unterricht eine größere Rolle spielen. Die Schülerinnen und Schüler sollen laut SPD-Fraktion zudem Demokratie am eigenen Leib erfahren können, zum Beispiel durch eine Verfassung für die Schulen. Insgesamt sollen die Schülerinnen und Schüler ernster genommen werden und mehr mitbestimmen dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:00 Uhr

79-Jähriger kollidiert mit AKN-Zug

In Ellerau (Kreis Segeberg) ist ein 79-jähriger Mann mit seinem Auto direkt vor dem Bahnhof Tanneneck mit einer AKN-Lok zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei mussten der Fahrer und eine Frau aus dem Zug in ein Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hatte der Senior mehrere Warnschilder und auch eine Halbschranke ignoriert und war direkt auf die Gleise gefahren. Die Polizei untersucht den Fall jetzt genauer. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:00 Uhr

E-Highway auf der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck vor dem Aus?

Die finanzielle Förderung für das Projekt E-Highway auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck durch den Bund endet in einem halben Jahr. Eine Anschlussfinanzierung sei nicht in Sicht, kritisiert das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium. Die Rückmeldungen des Bundesverkehrsministeriums seien mau bis gar nicht vorhanden, ärgert sich Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Seit 2017 läuft der Feldversuch mit Oberleitungen, an denen hybride Lkw andocken und dann mit Strom laufen. Von der Heide und auch Forscher der Fachhochschule Kiel, die den Feldversuch betreuen, halten die Technologie für vielversprechend, um den Schwerlastverkehr klimafreundlicher zu machen. Sie appellieren, das Projekt nicht voreilig auslaufen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 07:00 Uhr

Rund 1.000 Besucher auf IT-Messe in Lübeck erwartet

Auf Schleswig-Holsteins größter IT-Messe werden etwa 1.000 Besucher erwartet. Den ganzen Tag über sind auf dem „Digital Summit“ in der Lübecker Kulturwerft Vorträge und Diskussionen geplant. Dabei soll es laut Veranstalter zum Beispiel um die Themen Künstliche Intelligenz, digitales Marketing und Cyber-Sicherheit gehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 07:00 Uhr

Bergung von Munition aus der Ostsee: Start im Juli

In der Lübecker Bucht sollenim Sommer 50 Tonnen Kriegsmunition aus der Ostsee geborgen werden. Auf dem Meeresgrund liegen ganze Berge an Munition aus dem zweiten Weltkrieg, erklärte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bei einer Infoveranstaltung in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein). Das Problem sei, dass oft ganz unterschiedliche Arten von Munition aufeinander liegen, die erst von Spezialfahrzeugen erkannt werden müssten. Finanziert wird das Programm mit 100 Millionen Euro vom Bund. Allein in der deutschen Nord- und Ostsee liegen schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

E-Bike-Akku defekt: Wohnung in Neumünster brennt komplett aus

In Neumünster ist am Dienstagabend eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Kuhberg ausgebrannt. Bei dem Feuer wurden sechs Menschen verletzt. Sie kamen laut Polizei mit Rauchgas- und Brandverletzungen ins Krankenhaus. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt an dem Akku eines E-Bikes vermutet. Die Feuerwehr war mit dutzenden Einsatzkräften vor Ort und auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Ein Teppichhändler im Untergeschoss musste in der Nacht mehrere seiner Teppiche retten. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

Photovoltaikanlagenpflicht für Neubauten soll kommen

Die Landesregierung hat am Dienstag eine Neufassung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Das sieht unter anderem vor, dass Solarenergie auf neuen Wohnbauten zur Pflicht wird. Diese soll nach dem Willen der Landesregierung auch verstärkt auf versiegelten Flächen produziert werden. Ebenso soll sie auf größeren Parkplatzflächen ab 70 Stellplätzen Pflicht werden. Für Bauvorhaben, die schon begonnen wurden, stellte Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Übergangsregeln in Aussicht. Die Opposition kritisiert die Pläne. Der Gesetzentwurf wird nun weiter vom Landtag beraten. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

Bericht zur Kollision an den Holtenauer Hochbrücken veröffentlicht

Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat am Dienstag den Bericht zur Kollision des Frachters Meri mit den Kiel-Holtenauer Hochbrücken am Nord-Ostsee-Kanal veröffentlicht. Im November 2022 hat der mit einem Kran beladene Frachter die Brücken beschädigt und einen Millionen-Schaden verursacht. Laut Bericht sind die Gründe für das Unglück vielfältig. Das Schiff sei mit seinem geladenen Kran etwa vier Meter höher gewesen als genehmigt. Zudem sollen die Beteiligten davon ausgegangen sein, dass es sich um die Abmessungen eines Vorgängermodells gehandelt hatte. Auch an der Schleuse in Kiel-Holtenau fielen die falschen Werte laut Bericht nicht auf, weil die tatsächliche Höhe per Laser aufgrund technischer Probleme nicht gemessen werden konnte. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

43 Millionen Euro für Opfer von Straftaten - aus Vermögensabschöpfungen

Opfer von Straftaten in Schleswig-Holstein haben noch nie so viel Geld vom Land bekommen wie im vergangenen Jahr. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums hervor. Mehr als 43 Millionen Euro hat das Land an Menschen ausgezahlt, die Opfer von Betrügern, Dieben oder anderen Straftätern geworden sind. Das Geld stammt aus sogenannten Vermögensabschöpfungen, also Werten, die von den Tätern eingezogen wurden. Dazu zählt zum Beispiel das Geld aus Drogendeals sowie dem Verkauf von Luxusautos oder Häusern, die zu Unrecht im Besitz der Kriminellen waren. Hintergrund für das Rekordhoch sei eine gesetzliche Neuregelung aus dem Jahr 2017, erklärte ein Ministeriumssprecher. Zuerst hatten die KN über das Thema berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix, nur vereinzelt Schauer

Heute ist es wechselnd bewölkt. Am Vormittag gibt es zwischen Elbe und Lübecker Bucht teils noch Schauer oder Regen, nach Osten hin abziehend. Im Tagesverlauf wechseln sich von Norden her Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken, nur vereinzelt sind schauer möglich. Heute werden Höchstwerte von 16 Grad in List/Sylt, sowie 18 Grad in Eckernförde (Kreis Rensburg-Eckernförde) bis 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) gemessen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

