Bergung der Munition aus der Ostsee startet im Juli Stand: 18.06.2024 21:18 Uhr Neue Technologien, mit denen Kriegsmunition erkannt und auch geborgen wird, werden ab Juli an insgesamt drei Orten vor Pelzerhaken und Haffkrug in der Lübecker Bucht getestet. Dienstagabend stellte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) das Projekt bei einer Infoveranstaltung vor.

In der deutschen Nord- und Ostsee liegen schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten. Und der Schaden, den die rostende Munition im Ökosystem Meer verursacht, steigt jedes Jahr. Das Pilotprojekt in der Lübecker Bucht soll zeigen, wie die unterschiedlichen Munitionstypen möglichst sicher geborgen und im besten Fall vor Ort unschädlich gemacht werden können. Die Munition liege im Meer regelrecht auf Haufen, sagt Umweltminister Goldschmidt - sie sei korrodiert und verklumpt.

Ziel ist es, eine schwimmende Anlage zu entwickeln, mit der Munitionsaltlasten im großen Umfang aus der Ost- und Nordsee geborgen werden können. Die Pilotversuche zur Bergung sollen im Juli starten. Dabei sollen erste 50 Tonnen Munition aus dem Meer geborgen werden.

Bund finanziert das Projekt mit 100 Millionen Euro

Die Aufträge für drei Positionen in der Lübecker Bucht bei Haffkrug und Pelzerhaken (beide Kreis Ostholstein) wurden an ein Unternehmen aus Wandlitz und Hamburg sowie an eine Hamburger Bietergemeinschaft vergeben. Die Mittel für die Bergungsarbeiten stammen aus einem mit 100 Millionen Euro ausgestatteten Sofortprogramm der Bundesregierung. "Wir sind weltweit der erste Staat, der diese Generationenaufgabe aktiv in Angriff nimmt und jetzt in der Ostsee startet", erklärte der Meeresschutzbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger.

Unterwasserfahrzeuge sollen ferngesteuert werden

In der Lübecker Bucht sollen vor allem ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge und spezialisierte Greifwerkzeuge zum Einsatz kommen. Die Arbeiten werden nach Ministeriumsangaben voraussichtlich von Juli bis September dauern. Neben der Lübecker Bucht soll ein weiterer Pilotversuch in der Mecklenburger Bucht erfolgen. Bis Ende 2026 soll dann eine schwimmende Plattform gebaut werden, mit der Altmunition gesichtet, geborgen und entsorgt werden kann. Diese Munition wird in einer Verbrennungsanlage im niedersächsischen Munster entsorgt.

