Neue "Internet-ABC-Schulen" in SH zertifiziert Stand: 19.06.2024 10:07 Uhr Neun Grundschulen aus den Kreisen Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg dürfen sich nun "Internet-ABC-Schule" nennen.

In den letzten zwei Jahren haben sich mindestens zwei Lehrkräfte von 50 Grundschulen aus ganz Schleswig-Holstein in einer Fortbildung damit beschäftigt, wie man den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz kindgerecht vermittelt. Die Ideen und Maßnahmen erhalten nun von den beiden Trägern der Maßnahme, dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH), die offizielle Auszeichnung als Internet-ABC-Schule Schleswig-Holstein.

Insgesamt 150 Schulen in Schleswig-Holstein sind Internet-ABC-Schulen

"Ich bin sehr beeindruckt von Ihren guten Ideen und Maßnahmen, wie Sie an Ihren Schulen Ihren Schülerinnen und Schülern in den 3. und 4. Jahrgangsstufen Medienkompetenz vermitteln und dies in Ihren Curricula auch verbindlich verankert haben", sagte Thore-Olaf Kühn, IQSH-Sachgebietsleitung Medienbildung in Schule und Unterricht, bei der Übergabe der Zertifikate an die Lehrkräfte und Schulleitungen. "Sie haben hohes Engagement bewiesen, solch ein Konzept an Ihrer Schule umzusetzen. Darauf können Sie stolz sein", lobte Kühn. In Schleswig-Holstein gibt es nun insgesamt 150 Internet-ABC Schulen.

Medienkompetenz systematisch im Unterricht verankern

Ziel der Initiative ist es, die Förderung der Medienkompetenz systematisch im Unterricht an Grundschulen zu verankern, um Kindern einen bewussten und kritischen Umgang mit dem Internet zu vermitteln. Unter anderem haben die Falkenbergschule in Flensburg, die Grundschule Medelby oder auch die Grundschule Stapelholm in Erfde (beide Kreis Schleswig-Flensburg) neben sechs weiteren Schulen die Zertifizierung zur Internet-ABC-Schule erhalten.

