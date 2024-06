Unfall an Kieler Hochbrücke: Schiff mit Kran war vier Meter zu hoch Stand: 18.06.2024 17:37 Uhr Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat einen Bericht zur Kollision des Frachters "Meri" auf dem Nord-Ostsee-Kanal mit der Holtenauer Hochbrücke in Kiel veröffentlicht. Demnach war das Schiff mit dem geladenen Kran etwa vier Meter zu hoch.

Die Gründe, weshalb das nicht rechtzeitig aufgefallen ist, sind laut der BSU vielfältig. In dem Bericht heißt es, dass das Schiff auf Basis der maßgeblichen Papiere samt Ladung eine zulässige Höhe aufwies, um die Brücken sicher zu passieren – weswegen die Verwaltung des Nord-Ostsee-Kanals die Durchfahrt auch genehmigte.

Mit falschen Abmessungen geplant, Höhenmessgerät kaputt

Die Beteiligten hätten mit den Abmessungen eines Vorgängermodells geplant, so die BSU. Sie gingen davon aus, dass der transportierte Kran dieselbe Größe hätte. Tatsächlich war dieser jedoch rund fünf Meter höher. Bemerkt hat den Fehler bis zum Unfall laut dem Bericht niemand. Auch an der Schleuse in Kiel-Holtenau fielen die falschen Werte in der Unfallnacht laut Bericht nicht auf, weil die tatsächliche Höhe per Laser aufgrund technischer Probleme nicht gemessen werden konnte. Über die BSU-Erkenntnisse hatten zuvor die "Kieler Nachrichten" berichtet.

2022 kollidierte der Frachter mit den Holtenauer Hochbrücken

Das finnische Schiff "Meri" hat am 30. November 2022 die Holtenauer Hochbrücken beschädigt, weil der geladene Kran bei der Durchfahrt zu hoch war. Eigentlich sollte der Frachter den Kran über den Nord-Ostsee-Kanal von Rostock ins dänische Esbjerg transportieren. Als das Schiff durch die Holtenauer Hochbrücken, gefahren ist, ist der Kran jedoch gegen die Brücken gestoßen.

Als Folge ging der Kran kaputt, und auch die Brücken sowie das Deck der "Meri" wurden beschädigt. Der NOK war daraufhin zunächst gesperrt, ebenso wie die B503, die über die Holtenauer Hochbrücke führt. Die Brückensanierung hat etwa sechs Millionen Euro gekostet. Wer das übernimmt, ist noch unklar.

Laut der BSU passieren solche Unfälle sehr selten - in den letzten 35 Jahren sei vier Mal eine Brücke von einem Schiff angefahren wurden.

