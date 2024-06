Stand: 18.06.2024 10:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polarforscher Arved Fuchs startet neue Expedition zu Bäreninsel

Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) startet am Dienstag mit seinem Team auf die nächste "Ocean Change Expedition". Das Segelschiff "Dagmar Aaen" legt in Kiel ab und steuert in den kommenden Wochen die Bäreninsel bei Spitzbergen in Norwegen an. Mit an Bord sind Forscherinnen und Forscher des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Sie sammeln unter anderem Daten über Temperatur und Salzgehalt der Nordsee. Die Messdaten sollen vom Schiff aus direkt nach Kiel geschickt werden. Die Expedition ist bis September geplant. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 17:00 Uhr

Sport im Park: Kostenlos fit werden in Kiel

Eine Mischung aus Kraft-, Ausdauer- und Entspannungstraining an der frischen Luft bietet der Kieler Turnerbund (TB) sowohl im Pastor-Husfeldt-Park als auch auf der Reventlouwiese an. Das kostenlose Angebot "Sport im Park" findet immer immer montags und dienstags unter professioneller Anleitung statt. Das Projekt zählt zu einer Initiative des Landessportverbands Schleswig-Holstein (LSV). Der Verband möchte niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: Signalmast wird umgesetzt

Am Dienstag wird bei Königsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Signalmast im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) um 40 Meter landeinwärts versetzt. Der aktuelle Standort des Masts soll im Zuge der Kanal-Verbreiterung abgebaggert werden. Der erste Abschnitt des Oststrecken-Ausbaus des Nord-Ostsee-Kanals soll laut Projektleitung 2025 für die Schifffahrt freigegeben werden. Die Strecke zwischen Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Holtenau wird derzeit in vielen Teilen verbreitert, damit die immer größer werdenden Schiffe den NOK weiter passieren können. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Einfelder See: Großer Rettungseinsatz nach Fake-Anruf

Zahlreiche Rettungskräfte rückten Montagnachmittag zu einem Großeinsatz am Einfelder See in Neumünster aus. Ursache war laut Angaben der Polizei ein Anruf eines Jugendlichen, der behauptete, sein Freund würde ertrinken. Der Anruf habe sich als Fake-Anruf herausgestellt. Nach zweistündiger Suche wurden weder der Anrufer noch Schwimmer gefunden, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

