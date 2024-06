Stand: 15.06.2024 11:06 Uhr AKW Krümmel: Abrissgenehmigung im Juli möglich

Vattenfall, der bisherige Betreiber des Atomkraftwerks Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), wartet bereits seit knapp 10 Jahren auf eine Genehmigung für die Stilllegung und den Abbau des Kraftwerks. Im Juli könnte es so nun weit sein, wie das schleswig-holsteinische Umweltministerium der "Welt am Sonntag" mitteilte. Derzeit befinde sich das Kraftwerk noch im Nachbetrieb, weshalb Abbaumaßnahmen bisher nicht zulässig seien. Eine Sprecherin von Vattenfall sagte der Zeitung, dass der Abbau etwa 15 Jahre dauern wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft Kreis Herzogtum Lauenburg