Bundesländer fordern Organspende-Regelung mit Widerspruchslösung

Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Thema Organspende. Insgesamt acht Bundesländer, darunter Schleswig-Holstein, haben auf Initiative von Nordrhein-Westfalen einen gemeinsamen Antrag zur Änderung des Transplantationsgesetzes in den Bundesrat eingebracht. Im Rahmen der sogenannten Widerspruchslösung soll zukünftig jeder Bürger als potenzieller Organspender gelten, wenn er nicht ausdrücklich ein Nein dokumentiert hat. Derzeit gilt: Nur wer ausdrücklich zugestimmt hat, ist ein möglicher Spender. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 07:00 Uhr

Streicht das Land Schleswig-Holstein bald die Städteförderung?

Nach Angaben des Elmshorner (Kreis Pinneberg) Oberbürgermeisters Volker Hatje (parteilos) will das Land Schleswig-Holstein aus der Städtebauförderung aussteigen und zusätzlich die finanziellen Mittel aus der sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierung kürzen. Hintergrund ist offenbar die schlechte Haushaltslage. Städte und Kommunen stelle das vor große Probleme, erklärte der schleswig-holsteinische Städteverband, denn die Städte seien nicht in der Lage, die wegfallenden Landesmittel auszugleichen. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte das Innenministerium, dass die Finanzierung der Städtebauförderung auf dem Prüfstand steht. Unklar ist, ob und wie das Land die Städte bei Bauprojekten in Zukunft unterstützen will. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 07:00 Uhr

Mehr Verkehrs- und Grenzkontrollen während Fußball-EM

im Zuge der Fußball-Europameisterschaft will die Landespolizei ab Montag in Schleswig-Holstein verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchführen. Bis Sonntag werde es einen Schwerpunkt darauf geben. Und auch die Kontrollen an der Grenze zu Dänemark werden verstärkt: Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks wurden Kontrollstellen direkt an der Grenzlinie errichtet. Man wolle wissen, wer einreist, um so Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Normalerweise kontrolliert die Bundespolizei sporadisch in einem Gürtel von bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 07:00 Uhr

A23: Temporäre Zufahrt für Northvolt-Baustelle

Ab heute gibt es eine temporäre Zufahrt von der A23 bei Heide (Kreis Dithmarschen) zur Northvolt-Baustelle. Über sie sollen die rund 200 Lkw, die die Baustelle nach Angaben des Unternehmens derzeit pro Tag mit Material beliefern, direkt auf das Gelände fahren können. Auf diese Weise sollen die Bundesstraße und die Anwohnerinnen und Anwohner entlastet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 06:30 Uhr

A7-Sperrung am Wochenende

Die A7 zwischen Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rendsburg ist am Wochenende gesperrt. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hamburg dauert von heute Abend 20 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Grund für die Sperrung sind laut Autobahn GmbH Nord Asphaltierungsarbeiten an der fast 30 Jahre alten Fahrbahn, die nicht aufgeschoben werden können. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 05:30 Uhr

Frauenleiche in Niebüll: Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Waldstück bei Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Leiche der 21-Jährigen war in der Nacht auf Sonnabend gefunden worden. Die Frau wurde offenbar vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann sie tötete, um die Tat zu vertuschen. Der 35-Jährige war zuvor anhand von DNA-Spuren identifiziert worden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 05:30 Uhr

Wetter: mehr Wolken als Sonne

Heute gibt es mehr Wolken als Sonne zu sehen. Von der Nordsee her kommt zeit- und gebietsweise etwas Regen. In manchen Regionen bleibt es aber auch länger trocken. Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 19 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 06:00 Uhr

