Stand: 14.06.2024 13:45 Uhr Jahresfest der Deutschen Minderheit abgesagt

Zum ersten Mal seit 30 Jahren wird das größte Volksfest der Deutschen Minderheit in Dänemark - das Knivsbergfest - am Sonnabend nicht stattfinden. Grund ist die vorhergesagte Wetterlage mit Dauerregen und Gewitter. Seit einem halben Jahr haben die Organisatoren des Deutschen Jugendverbands Nordschleswig auf dieses Fest hingearbeitet. Es jetzt einen Tag vorher absagen zu müssen, sei sehr traurig, sagte der Leiter, Thore Naujeck. Doch die Wettervorhersage mit Dauerregen und nun auch noch Gewitter könne er auf dem rund 100 Meter hohen Knivsberg zwischen Apenrade und Hadersleben nicht verantworten, so Naujeck. In den Zelten ist nur Platz für rund 800 Menschen.

Zwischen 4.000 und 5.000 Besucher und Besucherinnen kommen jedes Jahr auf das Gelände rund um die deutschsprachige Bildungsstätte. Gemeinsam feiern sie dort zusammen mit der Deutschen Minderheit ein Familien- und Sportfest mit Livebands. Das Knivsbergfest ist seit 130 Jahren das Fest der Deutschen Volksgruppe. Damals gehörte die Region Nordschleswig noch zum Deutschen Kaiserreich. Seit der Volksabstimmung ist sie dänisch.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2024 | 16:30 Uhr