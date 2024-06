Stand: 13.06.2024 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zu wenige Deponien: Schleswig-Holstein hat ein Müllproblem

Schleswig-Holstein braucht in den kommenden Jahren neue Mülldeponien. Das geht aus einer Studie des Umweltministeriums hervor. Besonders eng wird es bei der Entsorgung von Bauabfällen. Diese Deponien werden wahrscheinlich deutlich vor 2034 in Schleswig-Holstein so voll sein, dass sie nichts mehr annehmen können. Auch wenn mehr Müll recycelt werden würde, würde der Platz auf den Deponien in den kommenden zehn Jahren nicht ausreichen, so die Studie. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 07:00 Uhr

UKSH Lübeck behandelt jetzt auch Internetsucht

Das Internet bestimmt den Alltag vieler Menschen. Doch wann wird es gefährlich? Wie viel surfen ist noch normal? Damit beschäftigt sich jetzt ein neues Behandlungszentrum am UKSH in Lübeck. Behandelt wird unter anderem die Sucht nach Onlinespielen, Social Media oder auch Online-Shopping. Abhängig vom Schweregrad der Sucht wird Betroffenen eine Kurzberatung bis hin zur Psychotherapie angeboten. Jeder ab 18 Jahren kann sich in Behandlung begeben. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 07:00 Uhr

Knapp 90 Schafe im Kreis Nordfriesland gestohlen

Am Binnendeich Beltringharder Koog im Kreis Nordfriesland sind offenbar dutzende Schafe gestohlen worden. Der Besitzer sagte der Polizei, dass fast 90 Tiere fehlen. Gatter und Zäune waren in Ordnung, deshalb gehe er davon aus, dass die Schafe gestohlen wurden. Die Tiere haben auf der rechten Körperseite blaue und grüne Nummern. Wer den Diebstahl der Schafe gesehen hat oder etwas weiß, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:30 Uhr

Mehrere Autos brennen in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen drei brennender Autos ausgerückt. Die standen nach Angaben der Einsatzkräfte in der Rudolf-Diesel-Straße in Flammen. Alle Fahrzeuge wurden dabei zerstört. Was das Feuer ausgelöst hat, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:30 Uhr

Neues medizinisches Versorgungszentrum in Neumünster geplant

Ärztemangel gibt es in Schleswig-Holstein mittlerweile nicht mehr nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Deshalb wird händeringend nach Lösungen gesucht. In Neumünster, wo derzeit allein neun Hausärztinnen und -ärzte fehlen, sind die Mediziner jetzt selbst aktiv geworden - ohne eine Kommune oder Klinik. Vor knapp zwei Wochen gründeten sie eine Genossenschaft und suchen jetzt nach geeigneten Räumen für ein neues medizinisches Versorgungszentrum. Das Angebot soll junge Hausärztinnen und -ärzte ansprechen, die sich lieber anstellen lassen anstatt selbstständig in eigener Praxis zu arbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:00 Uhr

Zwei weitere Fregatten für die Deutsche Marine

Der Haushaltsausschuss in Berlin hat am Mittwoch das Geld für den Bau von zwei weiteren Fregatten der Klasse 126 freigegeben. Sie sollen rund 3,2 Milliarden Euro kosten und aus dem laufenden Etat des Verteidigungsministeriums finanziert werden. Vier Fregatten der Klasse F126 wurden bereits in der Vergangenheit geordert. Werften in Kiel, Wolgast und Hamburg bauen sie. Nach Aussage von Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) profitieren von den zusätzlichen Fregatten-Aufträgen jetzt ebenfalls vor allem Werften in Norddeutschland. Der Hauptauftragnehmer habe sich verpflichtet, dass die Wertschöpfung zu 80 Prozent in Deutschland erfolgt, sagte Möller. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:00 Uhr

Start der Glückstädter Matjeswochen

In Glückstadt (Kreis Steinburg) starten heute die 57. Matjeswochen. Ehrengast ist laut Veranstalter bei der Eröffnung Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Bis einschließlich Sonntag gibt es dann ein volles Programm rund um den Matjes mit vielen Konzerten auf den Bühnen am Markt und am Binnenhafen. Es werden mehrere 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:00 Uhr

Gesundheitsministerkonferenz der Länder in Travemünde endet

In Lübeck-Travemünde geht heute die Gesundheitsministerkonferenz zu Ende. Am Mittag sollen Ergebnisse vorstellt werden, teilte ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums mit. Das Treffen der Minister von Bund und Ländern wurde von Protesten begleitet, in Lübeck zum Beispiel demonstrierten laut Polizei etwa 250 Menschen für eine bessere Gesundheitsversorgung. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 05:30 Uhr

Flensburg: Angeblicher Heilpraktiker wegen Mordes verurteilt

Das Landgericht Flensburg hat einen angeblichen Heilpraktiker wegen Mordes an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem hat das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Der 55-Jährige hatte nach Ansicht des Gerichts seine Ehefrau getötet, um zu verhindern, dass sein Doppelleben aufliegt. Außerdem hatte der Mann keine Heilpraktiker-Zulassung. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 05:30 Uhr

Wetter: Wolkiger Tag mit zeitweise Regen

Am Donnerstag wird es wolkig bis stark bewölkt, hier und da kommt etwas die Sonne raus. Neben trockenen Phasen über den Tag hinweg kommen von der Westküste und Elbe her zeitweise Regenschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Glücksburg (Ostsee) an der Flensburger Förde und bis 16 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer West- bis Südwestwind, später auf Süd drehend. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2024 | 07:00 Uhr