120 Euro pro Woche Praktikumsprämie - gegen Fachkräftemangel in SH Stand: 13.06.2024 14:05 Uhr Mehr als 2.500 Azubi-Stellen sind im Land aktuell unbesetzt. Gleichzeitig fehlen in den schleswig-holsteinischen Handwerksbetrieben mehr als 10.000 Fachkräfte. Um diesen Trend zu stoppen, soll es künftig eine sogenannte Praktikumsprämie geben.

Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, die in den Ferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen, können nun eine Prämie in Höhe von 120 Euro pro Woche erhalten. Das teilte Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU) mit. Dafür stellt das Land nach eigenen Angaben 80.000 Euro bereit. Dadurch soll der Anreiz für ein Praktikum im Handwerk erhöht werden.

Schülerinnen und Schüler sollen "ausprobieren und anpacken"

Handwerksberufe ließen sich theoretisch nur schwer erkunden, so Carstens, sie lebten vom Ausprobieren und Anpacken. Darum baue man diese Brücke und hoffe, dass möglichst viele junge Menschen davon Gebrauch machen und dabei vielleicht ihre Neigung zu einem Handwerksberuf entdecken. Der Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Ralf Stamer, betonte, die große Fachkräftelücke lasse sich nur schließen, wenn man ausreichend junge Menschen für eine Ausbildung mobilisieren könne. Gerade Praktika seien dafür hervorragend geeignet.

Mit der Prämie können zwei Praktikumswochen pro Jahr und Schülerin beziehungsweise Schüler gefördert werden.

