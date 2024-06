Stand: 07.06.2024 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schweigeminute für getöteten Polizisten auch in SH

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim ruft die Polizei heute deutschlandweit zu einer Schweigeminute auf. Auch in Schleswig-Holstein wollen viele Beamte um genau 11.34 Uhr an ihren toten Kollegen erinnern - das ist der Zeitpunkt, an dem er attackiert wurde. Die Aktion soll den Angehörigen Zuspruch senden und zeigen, dass man Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten niemals tolerieren werde, betont die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein. Öffentlich sichtbar wollen Beamte an der Hafenspitze in Flensburg, vor der Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und dem 1. Revier in Neumünster schweigen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:00 Uhr

Bildungsausschuss befasst sich mit Messerangriff in Geesthacht

Vor einer Woche hatte ein Junge an der Gemeinschaftsschule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Am Donnerstag wurde im Bildungsausschuss in Kiel über Konsequenzen gesprochen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, dass die Ursachen für Gewalt bei Jugendlichen oft im familiären Umfeld liegen - und auch beim Messerangriff in Geesthacht habe es eine solche Vorgeschichte gegeben. Die Ministerin fordert deshalb eine engere Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Polizei und Schulen. In Geesthacht soll das Jugendamt beide Familien weiterhin begleiten. Dazu stehe es auch mit der Schule im Austausch. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:00 Uhr

Jahrestreffen der dänischen Minderheit

Die dänische Minderheit im Grenzland feiert ab heute ihre Jahrestreffen. Die sogenannten Årsmøder finden in 40 Orten statt. Größere Veranstaltungen sind bis Sonntag in Flensburg, Schleswig und Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) geplant. Die dänische Minderheit rechnet bis Sonntag mit insgesamt rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:00 Uhr

Schwerer Motorradunfall im Gewerbegebiet in Lübeck

In einem Gewerbegebiet in Lübeck ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer verunglückt. Nach Angaben der Leitstelle wollte er zwei hintereinander fahrende Autos überholen. Der vordere Wagen bog allerdings links ab, der Motorradfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Leitstelle laufen die Ermittlungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:30 Uhr

Brennende Schiffe in Flensburg und Eckernförde

In Flensburg hat am Donnerstagabend ein Schiff gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um ein zwölf Meter langes Oldtimer-Schiff, das im Hafen der Flensburger Förde liegt. Gekentert ist es nicht, verletzt wurde niemand. Auch im Yachthafen von Eckernförde brannte in der Nacht ein Motorboot. Verletzte gab es laut Leitstelle auch in diesem Fall nicht. Die genaue Ursache ist jeweils noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:00 Uhr

Schuldnerberatungen bieten Aktionswoche an

In der kommenden Woche planen Schuldnerberatungen bundesweit zahlreiche Aktionen, auch in Schleswig-Holstein. So hat der Kreis Schleswig-Flensburg angekündigt, offene Sprechstunden in mehreren Sozialzentren anzubieten. Derzeit bieten viele Online-Händler an, erst später zu bezahlen. Dadurch steige die Gefahr, sich zu verschulden, stellt die Koordinatorin der Beratungsstelle in Schleswig, Manon Beck fest: "In der Beratung merken wir, dass Leute zunehmend den Überblick verlieren über ihre Online-Käufe mit unterschiedlichen Zahlungsanbietern." Viele trauen sich dann erst spät zur Beratung. Mit der Aktionswoche wollen die Schuldnerberatungen gezielt zu den Menschen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:00 Uhr

Bauarbeiten auf der A1

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen ab heute mit Einschränkungen auf der A1 im Kreis Ostholstein rechnen. Laut Autobahn GmbH werden im Laufe des Vormittags die Auf- und Abfahrten Gremersdorf, Jahnshof, Oldenburg-Nord und Oldenburg-Mitte gesperrt. Auf dem Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert. Auf der Autobahn selbst ist dann in beiden Richtungen eine Fahrspur frei. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Schauer bei 16 bis 18 Grad

Heute wechseln sich Wolken und mal mehr, mal weniger Sonne ab. Von der Westküste her sind gelegentlich Schauer möglich, örtlich auch mit Blitz und Donner. Im Südosten bleibt es bis zum Mittag meist trocken und zeitweise heiter, später gibt es auch hier stellenweise Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und 18 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest- bis West, an der See ist es frischer und vor allem an der Nordsee gibt es starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:00 Uhr

