Verkehr nach Pfingsten: Auch am Dienstag viel los auf A1 und A7 Stand: 22.05.2024 08:47 Uhr Nach dem langen Pfingstwochenende ist es auch am Dienstag im Rückreiseverkehr zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Bereits am Montag gab es auf den Autobahnen im Norden viel Verkehr.

Am Dienstagmittag staute es sich etwa auf der A1 Fehmarn in Richtung Lübeck zwischen Neustadt in Holstein-Mitte und Ratekau auf mehr als zehn Kilometer Länge. Und auch im weiteren Tagesverlauf kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in Richtung Süden. Betroffen war unter anderem der Großraum Hamburg. Auch auf der A7 brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer am Dienstag Geduld.

In einigen Bundesländern gibt es noch länger Pfingstferien

Der ADAC hatte vor dem Rückreiseverkehr gewarnt. In Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ist der Dienstag nach Pfingsten schulfrei. Andere Bundesländer haben noch länger Pfingstferien, darunter Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein mussten die Schüler dagegen bereits am Dienstag wieder zur Schule.

Viele Staus am Pfingstmontag

Auch am Pfingstmontag hatten Reisende viel Geduld gebraucht. Die A7 im Heidekreis war stundenlang verstopft: In Richtung Süden gab es zeitweise zwölf Kilometer Stau, in der Gegenrichtung stauten sich die Fahrzeuge auf zehn Kilometern. Am Nachmittag gab es auf der A2 in Richtung Hannover ebenfalls einen etwa zehn Kilometer langen Stau zwischen Peine und Lehrte. Am späteren Nachmittag stockte der Verkehr auch weiter nördlich im Bereich Garlstorf im Landkreis Harburg.

A7 und A1 rund um Hamburg sind stauanfälligste Autobahnen

Besonders stauanfällig ist laut ADAC die A7 nördlich und südlich des Elbtunnels in Hamburg. Dort wird im Bereich Altona ein rund zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel gebaut. Auch auf der A1 (Bremen-Lübeck) kommen Autofahrende oft nur langsam vorwärts: Nach der überlasteten Ostumfahrung Hamburgs gibt es Richtung Ostsee bei Bargteheide (Kreis Stormarn) eine Baustelle. Wegen Brückenbauarbeiten verengt sich dort die Autobahn Richtung Lübeck von drei auf zwei Spuren, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

