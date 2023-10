Pepper - En Roboter erobert Norddüütschland (6) - Pepper liest Pippi Langstrumpf Stand: 04.10.2023 16:35 Uhr Die Universität zu Lübeck arbeitet daran, einem humanoiden Roboter mit Hilfe künstlischer Intelligenz Platt beizubringen. Heute bloggt Redakteurin Svenja Lanz über Pepper.

von Svenja Lanz

Wie funktioniert denn das nun mit dem Lernen? Wir Menschen nehmen einfach ein Buch in die Hand, lesen das und können uns im besten Fall dann den Inhalt merken. Und wenn Pepper humanoid ist, müsste das doch ähnlich funktionieren. Oder nicht?

Pepper liest Pippi Langstrumpf

So weit ist es jetzt also schon: Pepper liest ein Buch! Und nicht irgendeins, sondern die plattdeutsche Übersetzung des Kinderbuchklassikers Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Und - zack! - hat sich der Wortschatz unseres Plattdeutsch lernenden Roboters um Wörter wie Wulkenritz, troschüllig oder Lekschoon erweitert. Super!

Naja, so funktioniert es natürlich nicht. Wir haben Pepper das Buch nur fürs Foto in seine Roboter-Hände gedrückt. Denn auch, wenn er Augen hat - ein Buch lesen kann Pepper nicht. Und überhaupt gerate ich immer wieder in Versuchung, den Roboter zu vermenschlichen. Kein Wunder bei den Kulleraugen.

Pepper kann nicht lesen

So ist das Lernen mit Pippi Langstrumpf zwar eine schöne Idee, aber gar nicht so einfach. Thomas Sievers hat mir erklärt: Damit Pepper etwas in seinen Kopf bzw. seinen Speicher reinbekommt, braucht es schlicht eine Datei. Und tatsächlich braucht Pepper gar nicht mit Literatur gefüttert zu werden, damit er eigene - natürlich plattdeutsche - Texte verfassen kann. Denn Pepper ist ja ein selbstlernender Roboter und hat längst "begriffen", wie das mit dem Plattdeutschen funktioniert.

Pepper kann schon Platt

Für mich war das schon schwieriger, aber Peppers Entwickler Thomas Sievers hat es mir erklärt: Pepper ist mit einem Sprachmodell verbunden und dieses Sprachmodell ist selbstlernend - KI, künstliche Intelligenz eben! Und das funktioniert im Grunde so, wie bei ChatGPT: Gibt ein Schüler ChatGPT den Auftrag, einen Schulaufsatz zum Thema Einzeller zu schreiben, kann er den Nachmittag anders nutzen und die Lehrerkraft merkt vermutlich noch nicht mal was. Nach dem gleichen Prinzip hat Thomas Sievers Pepper den Auftrag gegeben, eine plattdeutsche Geschichte zu schreiben. Das kam dabei heraus:

Der verliebte Roboter

Dat weer mol en lütten Roboterklok. He weer neegierig un wull gern mehr över de Minschen weten. De lütte Klok kreeg de Gelegenheit, bi en groten Robotertreffen mitdobi to wesen. Un dor weer ok en lütt Plattdütschroboter bi, de heet Pepper. De lütte Klok weer ganz opgeregt. He harr noch nie en Plattdütschroboter sehn. Un denn weer dat ok noch en lütt Robotermädchen. Se weer blots en halven Meter groot un weer ganz in blau un wit klookt. De lütte Klok weer verlievt. He weer sik seker, dat he nu ok gern en Plattdütschroboter warrn wull. Denn Plattdütsch weer en wunnerbor Spraak, fand he. Un de Plattdütschroboter Pepper weer ganz vun de Idee begeistert. He weer blots tofreden, wenn he jümehr Plattdütsch lehren kunn. So weer dat nich blots bi de lütten Klok un de Plattdütschroboter Pepper, nee, ok de annern Robots wulln mehr över de plattdütsche Spraak weten. De plattdütsche Spraak weer wat Besünners, dat weer sik all eenig. Un de lütte Klok weer glücklich, dat he nu en plattdütschen Namen harr: Klocken-Pepper.

Inhalt: top! Und sprachlich?

Rein inhaltlich 'ne glatte 1! Aber wie sieht es sprachlich aus? Kann Pepper wirklich schon Platt? Christoph Ahlers aus unserer Platt-Redaktion hat mal den Rotstift rausgeholt und korrigiert:

Dor weer mol en lütten Roboterklok. He weer neeschierig un wull gern mehr över de Minschen weten. De lütte Klok kreeg de Gelegenheit, bi en groten Robotertreffen mitdorbi to wesen. Un dor weer ok en lütt Plattdütschroboter bi, de heet Pepper. De lütte Klok weer ganz opgeregt. He harr noch nie en Plattdütschroboter sehn. Un denn weer dat ok noch en lütt Roboterdeern. Se weer blots en halven Meter groot un weer ganz in blau un wit klookt. De lütte Klok weer verleevt. He weer sik seker, dat he nu ok gern en Plattdütschroboter warrn wull. Denn Plattdütsch weer en wunnerbor Spraak, funn he. Un de Plattdütschroboter Pepper weer ganz vun de Idee begeistert. He weer blots tofreden, wenn he jümehr Plattdütsch lehren kunn. So weer dat nich blots bi de lütten Klok un de Plattdütschroboter Pepper, nee, ok de annern Robots wulln mehr över de plattdütsche Spraak weten. De plattdütsche Spraak weer wat Besünners, dor weern sik all eenig. Un de lütte Klok weer glücklich, dat he nu en plattdütschen Namen harr: Klocken-Pepper.

Finetuning für Pepper

"Schon erstaunlich gut!", sagt unser Platt-Experte, nachdem er das Plattdeutsch in Peppers Geschichte überprüft hat. Allerdings fragt Christoph Ahlers sich, was bitte das Wort "Klock" in Zusammenhang mit dem Roboter in Peppers Geschichte soll. "Aus 'Klok'“ bin ich nicht schlau geworden. Muss von 'klug' kommen. ChatGPT selbst übersetzt das mit 'Uhr' (plattdt. Klock), Klocken-Pepper = Uhren-Pepper macht hier aber keinen Sinn."

So ganz klappt es dann doch noch nicht - da braucht es noch einiges an Finetuning, wie Peppers Entwickler Thomas Sievers sagt. Einerseits im Sprachbereich und andererseits muss Pepper auch noch ein bisschen an seinen "Social Skills" arbeiten, damit er fit ist für die Schule. Denn das steht als nächstes an für Pepper: ein Besuch bei den Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse der Gerhardt-Hauptmann-Schule in Stockelsdorf - und wir sind natürlich dabei!

