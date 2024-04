Stand: 23.04.2024 07:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Ostsee-Sturmflut: Geld vom Bund für Reparaturarbeiten

Ein halbes Jahr nach der schweren Ostsee-Sturmflut will der Bund Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bei den Reparaturen der Schäden finanziell unterstützen. Bis zu 50 Millionen Euro in den Jahren 2024 und 2025 könne der Bund dazugeben, teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Es könnten sogenannte GAK-Mittel zur Verfügung gestellt werden, die nicht abgerufen worden seien. Diese seien aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Es müsse sich beispielsweise um Neubauten oder Verstärkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen handeln. Außerdem müssen sich auch die Länder finanziell beteiligen. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:00 Uhr

Feuer in Helios-Klinik in Schleswig: Sechs Personen verletzt

In der Schleswiger Helios Klinik (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Feuerwehr am Montagabend einen Brand gelöscht. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei vermutet, dass ein 41-jähriger Patient in der forensischen Psychiatrie zunächst randaliert und später ein Feuer in einem Zimmer gelegt haben soll. Der mutmaßliche Brandstifter erlitt schwere Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden. Fünf Klinikmitarbeiter wurden leicht verletzt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:00 Uhr

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über A20-Elbtunnel bei Glückstadt

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich heute erneut mit dem Bau der A20 und dem geplanten Elbtunnel bei Glückstadt im Kreis Steinburg. Geklagt hatte der Betreiber der Elbfähre zwischen Wischhafen in Niedersachsen und Glückstadt. Laut einem Gutachten sei im Falle des Baus der Elbquerung die Fährverbindung nicht mehr wirtschaftlich und müsse eingestellt werden, argumentiert der Betreiber. Mit der Klage sollen Schadensersatzansprüche gesichert werden. Ursprünglich sollten auch die Klagen von drei Umweltverbänden verhandelt werden. Das wurde aber abgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 07:00 Uhr

Wer mit Fernwärme heizt, muss 2024 tiefer in die Tasche greifen

Fernwärmekunden zahlen in diesem Jahr wohl deutlich mehr für ihre Heizkosten als zum Beispiel Haushalte, die mit Gas oder einer Wärmepumpe heizen. Laut einer Recherche von NDR Schleswig-Holstein gibt es zudem große preisliche Unterschiede bei den Fernwärme-Anbietern. Vor allem in Flensburg liegen die Preise an der Spitze. Die Versorger verweisen auf die Preisformel und dass bei Fernwärme die gestiegenen Energiekosten von 2022 erst jetzt verzögert ankommen würden. Staatliche Preisbremsen gebe es außerdem keine mehr. Die Verbraucherzentralen raten Kunden, die dennoch Ungereimtheiten auf ihrer Rechnung sehen, Widerspruch einzulegen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 06:00 Uhr

Bad Schwartau: Pläne für Hinterlandanbindung vorgestellt

Am Montagabend hat die Deutsche Bahn die Bürgerinnen und Bürger von Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) eingeladen, um ihre Pläne zur Hinterlandanbindung an die feste Fehmarnbelt-Querung vorzustellen. Unter den etwa 450 Interessierten in der Krummlandhalle waren auch viele, die Bedenken zu den Plänen äußerten. Einige der Anwohnenden sorgen sich vor allem um zu hohe Lärmschutzwände, dass zu viel Wald abgeholzt werde oder dass Straßen zu eng für Rettungsfahrzeuge sein könnten. Die Bahn nehme die Sorgen und Anregungen nach eigenen Aussagen ernst. 2026 sollen die Baumaßnahmen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Nur vereinzelt Schauer möglich, meist aber trocken

Nach örtlichem Nebel gibt es heute einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Bis auf einzelne Schauer bleibt es größtenteils meist trocken. Nur zum Abend hin kann es im Nordwesten des Landes regnen. Es weht ein schwacher, teils mäßiger Wind, der von Süd auf West dreht. Die Höchstwerte liegen heute bei 8 Grad an der Hohwachter Bucht (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:00 Uhr