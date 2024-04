Stand: 11.04.2024 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brunsbüttel: Neuer Anleger für das Flüssigerdgas-Terminal

Das schwimmende Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bekommt einen neuen Anleger - heute starten die Rohbauarbeiten dafür. Es werden die ersten Pfähle für das Fundament in den Boden gesetzt. Derzeit liegt das LNG-Umwandlungsschiff "Höegh Gennet" noch am Gefahrgut-Anleger des Elbehafens. Der ist somit für andere Schiffe blockiert, daher gibt es einen neuen Anleger. Kritik kommt von Anwohnerinnen und Anwohnern, weil das Terminal so näher an ein Wohngebiet gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 06:00 Uhr

Weltparkinsontag: Landesverband als regionaler Ansprechpartner

Um Parkinson-Erkrankte in Schleswig-Holstein besser zu unterstützen wurde ein eigener Landesverband der Deutschen Parkinsonvereinigung gegründet - in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Ableger hat laut Landesverband für Erkrankte den Vorteil, dass sie einen regionalen Ansprechpartner haben. Und durch einen besseren Draht zu Kliniken im Land könne das Angebot für Betroffene passgenauer zugeschnitten werden. Der Vorsitzende Hans-Heinrich Rave verspricht, dass es auch mehr Seminarangebote für Angehörige geben wird. In Deutschland leben insgesamt etwa 300.000 Menschen mit der Diagnose Parkinson. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 06:00 Uhr

Wal in Kieler Bucht gesichtet

Im Hafen von Mönkeberg im Kreis Plön wurde am Mittwoch ein Wal gesichtet. Das hat der Hafenmeister vor Ort NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Er habe den Wal gegen 13 Uhr durch den Vereinshafen der Wassersportvereinigung Mönkeberg schwimmen sehen. Das Tier sei dicht an ihm vorbei und anschließend in Richtung Howachter Bucht weiter geschwommen, berichtet er. Bereits vor wenigen Tagen war in der Flensburger Förde ein Buckelwal gesichtet worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 05:30 Uhr

Werden Zugverbindungen in SH ausgedünnt?

Der regionale Zugverkehr in Schleswig-Holstein wird womöglich ausgedünnt. Das Verkehrsministerium teilte mit, dass der Bund wahrscheinlich die sogenannten Regionalisierungsmittel nicht erhöhen will, trotz steigender Kosten. Eine Folge könnte zum Beispiel sein, dass der Zugverkehr im Land ausgedünnt wird oder dass es in Randzeiten nicht mehr so viele Verbindungen gibt, so das Ministerium. Aktuell gebe es Gespräche mit den Verkehrsunternehmen. Frühestens im kommenden Jahr sei aber mit Ergebnissen zu rechnen, so eine Sprecherin. Schleswig-Holstein erhält in diesem Jahr etwa 320 Millionen Euro Regionalisierungsmittel. Das Land fordert deutlich mehr. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und Regen an der Nordsee

Heute ist es stark bewölkt und von Nordwest nach Südost zieht Regen durch das Land. Im Laufe des Nachmittags gibt es von der Nordsee her noch einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in List auf Sylt und bis 15 Grad in Glinde (Kreis Stormarn). Vor allem an der See gibt es stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 06:00 Uhr

