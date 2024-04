Verfolgungsjagd auf A7: Unfall mit dänischem Polizeiwagen Stand: 11.04.2024 19:49 Uhr Die unbekannten Täter haben auf der A7 zwischen Flensburg und Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ein dänisches Polizeiauto gerammt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht jetzt die unbekannten Täter.

Der Einsatz begann bereits am Donnerstagmorgen im Süden Dänemarks. Dort war der Polizei ein gestohlenes Auto aufgefallen, in dem mehrere Kriminelle gesessen haben sollen. Der Fahrer hielt aber nicht wie von den Beamten gefordert an, sondern beschleunigte und fuhr mit hohem Tempo auf die A7 nach Schleswig-Holstein.

Deutsche Polizisten unterstützen Kollegen aus Dänemark

Bei der Verfolgungsjagd kam es dann zwischen Flensburg und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) in Richtung Hamburg zu dem Zusammenstoß mit einem dänischen Polizeiwagen. Verletzt wurde dabei niemand, teilt die Polizei in Flensburg mit. In Schleswig-Holstein haben zuvor auch deutsche Polizisten ihre dänischen Kollegen bei der Verfolgung unterstützt.

Nach der Kollision mit dem dänischen Streifenwagen entkamen die Verdächtigen. Die Polizei fahndet nun nach ihnen und nach dem beschädigten Fluchtwagen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg A7 Kreis Schleswig-Flensburg