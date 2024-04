St. Peter-Ording: Frau gerät in Treibsand, Strandbereich gesperrt Stand: 11.04.2024 12:13 Uhr Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) warnt seit Mittwoch vor mehreren Treibsandlöchern am Strand des Ortsteils Bad. Die Gefahrenstelle wurde mit Absperrband und Warnschildern gekennzeichnet.

Nachdem am Mittwoch eine Frau in ein Treibsandloch in St. Peter-Ording geraten und von einer Besucherin herausgezogen worden war, hat die Tourismuszentrale gemeinsam mit dem Ordnungsamt den Bereich am Ende der Seebrücke auf dem Weg zu den Strandkorbpodesten gesperrt. Das berichtet Nils Stauch, Fachbereichsleiter Strand.

Die Löcher sind wegen der erhöhten Wasserstände der vergangenen Tage entstanden. Sie können lebensgefährlich sein, denn wer in eines hinein gerät, wird immer tiefer hinein gezogen. Derartige Sandlöcher hat es nach Angaben von Stauch eher in den Außenbereichen der Strände gegeben, nicht aber an einer derart von Touristen frequentierten Stelle.

Weitere unentdeckte Treibsandlöcher möglich

Heute haben das Ordnungsamt und die Tourismus-Zentrale gemeinsam den Bereich angeguckt. Wegen des hohen Wasserstandes gibt es noch keine Entwarnung. Es sei unklar, wie lange die Sperrungen bestehen bleiben, so Stauch. Normalerweise, so Stauch, befinden sich in dem betroffenen Bereich eigentlich ab Mai Strandkörbe. Die Tourismus-Zentrale bittet darum, den Bereich weiträumig zu umgehen. Sie schließt nicht aus, dass es auch an anderen Strandabschnitten weitere, unentdeckte Treibsandlöcher gibt - und bittet dnn um Hinweise.

