IG Metall fordert Investor-Wechsel für FSG-Nobiskrug-Werften

Die Marine hat am Donnerstag offiziell bestätigt, dass sie Aufträge für die FSG-Nobiskrug storniert. Werft-Investor Lars Windhorst gerät damit zunehmend in Kritik. Die IG Metall forderte erneut einen neuen Eigentümer für die Werften. Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie gegen die Verantwortlichen der Werften FSG-Nobiskrug (Flensburg und Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Lohnzahlung ermittelt. Windhorst zeigte sich im Wirtschaftsausschuss des Landtags gelassen. Die Löhne seien für zwölf Monate gesichert, alle Rückstände bei den Sozialversicherungsbeiträgen abgearbeitet, versicherte Windhorst. Dem widersprach der Betriebsrat in Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 07:00 Uhr

Sylt-Pendler und Unternehmen kritisieren Bahn

Die Kritik der Sylt-Pendlerinnen und Pendler sowie Unternehmerinnen und Unternehmer an der Bahn wird schärfer. Streiks, Bauarbeiten und der Personalmangel sorgten zuletzt vermehrt für Zugausfälle und Verspätungen. Beim Kaufhaus HB Jensen in Westerland spricht Geschäftsführer Oliver Boettiger von unmenschlichen Bedingungen für die Pendler. Auch der Sprecher der Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen, sieht die Nerven bei vielen Betroffenen inzwischen blank liegen. Die Forderung, den Sylt-Damm für Autos freizugeben, kommt dabei immer wieder. Die Bahn sieht die Ursache für die aktuellen Probleme in kurzfristigen Krankmeldungen und Störungen an der Infrastruktur oder an Fahrzeugen. Ein kurzfristige Lösung ist offenbar nicht in Sicht. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 06:00 Uhr

Wieder Warnstreiks im kommunalen Busgewerbe in SH

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein ruft die Gewerkschaft ver.di ab Freitagnachmittag wieder zu einem Wochenendwarnstreik auf. Das betrifft die KVG in Kiel, Aktivbus Flensburg und die Stadtverkehre Neumünster und Lübeck. Bis Sonntagabend sollen die kommunalen Busse in den Depots bleiben - das vierte Wochenende in Folge. Die privaten Unternehmen, wie zum Beispiel Autokraft, fahren nach Plan. Die Warnstreiks sind eine Reaktion auf eine vierwöchige Verhandlungs-Zwangspause, für die laut ver.di die Arbeitgeberseite verantwortlich ist. Der kommunale Arbeitgeberverband gab terminliche Gründe dafür an. Beide Seiten wollen am Mittwoch wieder verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 06:00 Uhr

Sexualisierte Gewalt bei Pfadfindern in Kiel

In den 90er-Jahren hat es im Kieler Stadtteil Pries offenbar Fälle von sexualisierter Gewalt bei den christlichen Pfadfindern gegeben. Ein Jugendwart soll Minderjährige belästigt und gegen ihren Willen berührt haben. Betroffene hatten die Fälle 1997 gemeldet, der Mitarbeiter musste die Gemeinde verlassen und bekam Auflagen. Anzeige wurde damals aber nicht gestellt. Die jetzige Leitung des Kirchenkreises Altholstein hat nach eigenen Angaben erst vor Kurzem von den Vorfällen erfahren. Der Kirchenkreis will jetzt Anzeige erstatten und die Fälle aufarbeiten. Deshalb sucht die Gemeinde nach Zeugen und Betroffenen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und Regen mit Auflockerungen zum Nachmittag

Am Freitag gibt es viele Wolken und zeitweise Regen, anfangs bevorzugt in Richtung Lauenburg und zur Lübecker Bucht hin. Später wird es nach Nordfriesland und Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) hin trockener, hier sind im Laufe des Nachmittags noch größere Auflockerungen und etwas Sonne möglich. Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 12 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg). An den Küsten kann es vereinzelt stürmische Böen geben, die später nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 06:00 Uhr

