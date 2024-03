FSG-Nobiskrug: Staatsanwaltschaft ermittelt - Windhorst unter Druck Stand: 21.03.2024 15:04 Uhr Die FSG-Nobiskrug Werften in Flensburg und Rendsburg stehen zunehmend unter Druck. Laut IG Metall war das Unternehmen mit Sozialabgaben im Verzug, ein Marineauftrag wurde storniert. Heute befragt der Wirtschaftsausschuss des Landtags Investor Lars Windhorst.

von Peer-Axel Kroeske

Im Moment geht es Schlag auf Schlag für FSG-Nobiskrug. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat am Donnerstagmittag auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt, dass sie gegen Verantwortliche der FSG-Nobiskrug beziehungsweise der übergeordneten Tennor-Gruppe ermittelt.

Der Investor haftet persönlich

Es bestehe der Anfangsverdacht des "Vorenthaltens oder Veruntreuens von Arbeitsentgelt". Laut IG Metall war das Unternehmen mit Sozialabgaben im Verzug, auch Löhne kamen mehrfach verspätet. Beide Werften haben insgesamt rund 600 Beschäftigte. Geschäftsführer Lars Windhorst hatte vor zwei Wochen beim Treffen mit Ministerpräsident Günther noch Besserung gelobt und betont, er hafte persönlich.

Marineauftrag wird rückabgewickelt

Die Bundeswehr hatte zuvor offiziell bestätigt, dass sie denAuftrag für die Instandsetzung des Schwimmkrans Griep in Rendsburg rückabwickeln will. Bereits am Mittwoch war die Staatskanzlei davon nach eigenen Angaben in Kenntnis gesetzt worden. Laut Bundeswehr ist es mit großem Aufwand verbunden, den Kran aus dem Dock zu transportieren. Wann dies erfolgt, ist noch unklar. Der Auftrag soll neu ausgeschrieben werden.

Wie es mit der Zulieferung aus Flensburg für den Bau von zwei Marineversorgern weiter geht, konnte ein Sprecher des Informationszentrums für Ausrüstung noch nicht sagen. Den Auftrag hat Naval Vessels Lürssen erhalten. Gebaut werden die Schiffe bei Meyer Neptun in Rostock. Auch von dort gab es noch keinen Kommentar.

Windhorst im Wirtschaftsausschuss

Lars Windhorst selbst ist am Donnerstagnachmittag in Kiel eingetroffen. Der Wirtschaftsausschuss hatte ihn schon vor einiger Zeit geladen. Vor der Sitzung gab sich der Investor gelassen. Zwar habe es bei den Sozialabgaben Verzögerungen gegeben. Diese seien aber abgearbeitet, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Er betonte erneut, die Löhne seien für die kommenden zwölf Monate gesichert.

Neue Aufträge noch vor Juni?

Auf den Entzug des Marineauftrags reagierte er überrascht. Er habe dies bisher nur aus der Presse erfahren. Allerdings handle es sich nur um einen "kleinen Auftrag", sagte Windhorst. Bedauerlich sei, dass FSG-Nobiskrug bereits Firmen dafür beauftragt habe. Neue Aufträge sollen aber folgen. "Sicherlich wird es noch vor Juni eine Reihe von konkreten Meldungen geben", kündigte der Investor an und ergänzte: "300 Millionen Euro haben wir in die Werften investiert, seit sie pleite waren. Ich glaube an die Zukunft der Werften."

