Auf dem Wasser: Riesige Bombe in Kiel erfolgreich entschärft Stand: 26.03.2024 15:05 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat am frühen Nachmittag in Kiel eine britische Bombe von gewaltiger Größe unschädlich gemacht. Das geschah auf einem Ponton noch auf dem Wasser. Uferbereiche und Wasserstraßen wurden großräumig abgesperrt.

Vor dem Molenkopf am Kieler Marinearsenal war die 1,8 Tonnen schwere Bombe zunächst mit einem Spezialkran auf einen Ponton gehoben und anschließend zur Holtenauer Reede gezogen worden. Am Mittag konnten die Experten dann auf dem Wasser mit der eigentlichen Entschärfung beginnen. Alle drei Detonatoren konnten ausgebaut werden - die anschließende Vernichtung musste wegen des besonders brisanten Sprengstoffs vor Ort unter Wasser durchgeführt werden, so die Polizei.

Die Luftmine sei entschärft und werde an Land gebracht, schrieb die Polizei dann um kurz nach 14 Uhr im Kurznachrichtendienst X. Die landseitigen Sperrungen sollten in Kürze aufgehoben werden. Ein Knall wurde bei der Entschärfung nicht verursacht.

Es ist der größte bislang in Schleswig-Holstein gefundene Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelt es sich um eine britische Luftmine vom Typ HC 4000, genannt "Cookie".

Seit 10 Uhr ist die Kieler Förde für den Schiffsverkehr ab dem Leuchtturm Friedrichsort gesperrt - voraussichtlich noch, bis die entschärfte Bombe an Land gebracht wurde. Taucher des Kampfmittelräumdienstes hatten zunächst den zwei Meter langen Blindgänger an Stahlseilen befestigt, mit denen der Kran ihn dann aus gut 16 Metern Tiefe an die Oberfläche beförderte - an Deck der Plattform "Hansataucher 8". Für die Entschärfung selbst durfte niemand bis auf die beiden Experten vom Kampfmittelräumdienst in dem zehn Quadrat großen Sperrbereich aufhalten. Laut Polizei gab es bei der Evakuierung keine Probleme.

Bombe lag auf dem Grund der Kieler Förde

Entdeckt hatten den knapp zwei Meter langen Blindgänger Mitarbeitende des Marinearsenals im Bereich des Molenkopfes, so die Polizei. Da die Entschärfung mitten auf der Förde stattfindet, mussten trotz eines großen Sperrradius vergleichsweise wenig Gebäude evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei mussten 170 Menschen aus Kiel-Holtenau und etwa 1.500 aus Heikendorf (Kreis Plön) ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch Schiffsbesatzungsmitglieder im Evakuierungsbereich mussten von Bord gehen. Durch den Nord-Ostsee-Kanal können während der Aktion keine Schiffe geschleust werden. Die Holtenauer Hochbrücke blieb weiter befahrbar.

Ersatzunterkünfte wurden eingerichtet

Da unklar war, wie lange die Experten des Kampfmittelräumdienstes brauchen werden, wurden für den Zeitraum der Evakuierung und Entschärfung zwei Ersatzunterkünfte zur Verfügung gestellt: Auf dem Westufer konnten Betroffene in Kiel-Holtenau das Gemeindehaus in der Kanstanienallee 18 nutzen. In Heikendorf diente der Ratssaal des Rathauses am Dorfplatz 2 als Ersatzunterkunft.

Seltener Bombenfund von besonderer Größe

In Schleswig-Holstein ist laut Kampfmittelräumdienst seit Jahrzehnten keine Bombe dieser Größe gefunden worden. Bei einer Explosion hätte sie Schäden in einem Umkreis von zwei Kilometern verursachen können.

Luftminen gehören nach Angaben der Polizei zu den größten Bomben, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden. Die meisten Fliegerbomben, die in Kiel gefunden werden, wiegen 250 beziehungsweise 500 Kilogramm - diese hier 1.800 Kilogramm. Die Alliierten setzten Bomben dieser Art im Zweiten Weltkrieg ein, um mit einer großen Druckwelle möglichst viel Schaden anzurichten. Daher wurde der Sprengkörper auch "Wohnblockknacker" genannt.

Kiel war als Marine- und Werftstandort ein wichtiges Bombenziel. Nach Angaben der Stadt fielen insgesamt bei 90 Luftangriffen 44.000 Sprengbomben, 900 Minenbomben und rund 500.000 Brandbomben. Erst am Sonntag ist im Stadtteil Elmschenhagen eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe entschärft worden.

