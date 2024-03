Stand: 19.03.2024 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck: Prozess wegen tödlicher Attacke auf Mutter beginnt

Vor dem Landgericht in Lübeck beginnt am Vormittag ein Sicherungsverfahren gegen einen 25-Jährigen. Er soll im Spätsommer vergangenen Jahres seine Mutter getötet haben. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in der gemeinsamen Wohnung in der Lübecker Altstadt mit einem schweren Gegenstand auf die Frau eingeschlagen und sie anschließend gewürgt haben. Der Beschuldigte ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:00 Uhr

Ostseeschutz: Kein Nationalpark, dafür mehr Schutzgebiete

Die schwarz-grüne Landesregierung will heute ihre Pläne für einen besseren Schutz der Ostsee vorstellen. Die größten Diskussionen hatte es um einen Nationalpark gegeben, der wird aber aller Voraussicht nach nicht kommen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ist nach wie vor für einen Nationalpark Wattenmeer, Wissenschaftler und Umweltverbände verweisen ebenfalls auf die positiven Effekte. Wassersportler, Touristikverbände und Bauern an der Ostsee sind dagegen, sie fürchten Verbote. Die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther hat sich schließlich auf einem Parteitag gegen einen Nationalpark entschieden. Besser schützen will die CDU die Ostsee trotzdem, voraussichtlich mit mehr Schutzzonen. Die Details werden am Nachmittag bekannt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 06:00 Uhr

Uni Lübeck: Neues Medikament gegen Herzmuskelschwäche

Mediziner der Unikliniken in Lübeck und Göttingen haben ein Medikament entwickelt, mit dem Herzmuskelschwäche behandeln werden kann. Erste Studienergebnisse des sogenannten Herzpflasters deuten auf dessen Wirksamkeit hin, teilten die Forscher mit. Ein Pflaster aus künstlich hergestellten Herzmuskelzellen wird demnach Patienten bei der Therapie auf ihr Herz genäht. Anders als andere Medikamente baut das Herzpflaster laut Studienleiter Wolfram-Hubertus Zimmermann tatsächlich neue Muskeln auf. Innerhalb eines Jahres soll sich dadurch die Herzleistung verbessern. Bei einem der ersten Patienten in der Testphase, der das Herzpflaster bekommen hat, hat sich die Herzleistung von zehn auf 35 Prozent verbessert. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 06:00 Uhr

Feuer in Flensburg: Dachstuhl abgebrannt

In Flensburg ist am Abend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses abgebrannt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, die Bewohner konnten das Haus im Stadtteil Tarup rechtzeitig verlassen. Etwa 40 Helfer waren bis in die Nacht im Einsatz, durch das Löschwasser ist wohl auch das Untergeschoss vorerst nicht bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging das Feuer offenbar vom Schornstein aus, die genaue Ursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 06:00 Uhr

Fußballer des Jahres in Büdelsdorf ausgezeichnet

Am Montagabend sind die besten Fußballer, Trainer und Schiedsrichter des vergangenen Jahres vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgezeichnet worden. In gleich zwei Kategorien kommen die Sieger vom Zweitligisten Holstein Kiel. Holstein-Coach Marcel Rapp ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden, Fußballer des Jahres 2023 ist Steven Skrzybski. Zur Fußballerin des Jahres wurde Indra Hahn gekürt. Die Stürmerin vom SV Henstedt-Ulzburg sicherte sich die Auszeichnung zum zweiten Mal: bereits 2021 wurde sie ausgezeichnet. Schiedsrichter des Jahres ist Patrick Schwengers vom TSV Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: bewölkt und regnerisch bei 7 bis 12 Grad

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt und stellenweise ist etwas Regen möglich, vor allem im Laufe des Nachmittags und am Abend von der Nordseeküste bis nach Angeln. Anfangs gibt es von der Lübecker Bucht bis nach Fehmarn noch heitere Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 12 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südosten. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 06:00 Uhr