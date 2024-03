Stand: 18.03.2024 10:16 Uhr Warnstreik im Busgewerbe

Am vergangenen Wochenende hat der dritte von vier geplanten Wochenend-Warnsteiks im öffentlichen Busgewerbe stattgefunden. Die Stadt Neumünster bot dieses Mal keinen Notverkehr an. Laut Gewerkschaft ver.di soll noch einmal am kommenden Wochenende von Freitagnachmittag 15.30 Uhr bis Sonntagabend gestreikt werden. Sollte die Arbeitgeberseite ein verbessertes Angebot im Tarifkonflikt in Aussicht stellen, könnte der Warnstreik noch abgesagt werden. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 27. März geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 08:30 Uhr