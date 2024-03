Stand: 05.03.2024 05:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vogelgrippe: Mehr als 30.000 Tiere verendet oder gekeult

Mehr als 16.000 Hühner im Kreis Nordfriesland und 15.500 Puten im Kreis Steinburg sind seit Dezember an der Vogelgrippe verendet oder mussten gekeult werden. Das ist die Bilanz des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Löffler Instituts. Geflügelhalter in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und auch in Teilen von Dithmarschen müssen ihre Vögel in Ställen halten. Die Ansteckungsgefahr ist nach Angaben des Instituts bundesweit hoch. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Arbeitsplätze am verschlickten Husumer Hafen in Gefahr

Die 13 Wirtschaftshäfen in Nordfriesland liegen alle im Wattenmeer und verschlicken nach und nach. Am Husumer Hafen ist das so weit fortgeschritten, dass Schiffe nur noch zwei Mal am Tag für maximal eine Stunde ein- oder auslaufen können. Die Betriebe dort - darunter eine Werft und ein Futtermittelhersteller - fordern, dass die Fahrrinne um 50 Zentimeter wieder auf 4,70 Meter vertieft wird. Ansonsten seien 800 Arbeitsplätze im Hafen in Gefahr, so die Interessengemeinschaft Norfriesischer Häfen. Bund und Land haben bereits signalisiert, Geld für die Wiederherstellung der Fahrrinne zu zahlen. Diese soll 500.000 Euro kosten. Umweltschützer kritisieren die Vertiefung, die Schutzstation Wattenmeer kündigt Widerstand an. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 07:00 Uhr

A7-Sperrung zwischen Owschlag und Rendsburg-Büdelsdorf

Für Instandhaltungsmaßnahmen wird die A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Owschlag und Rendsburg-Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Die Arbeiten sollen laut der Autobahn GmbH des Bundes zwischen 9 und 11 Uhr stattfinden. Eine Umleitung über die U52 ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 07:00 Uhr

Bahnstreik: Notfahrplan für Schleswig-Holstein

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik angekündigt, der im Personenverkehr von Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr bis Freitag um 13.00 Uhr dauern soll. Die Bahn hat Notfahrpläne veröffentlicht. So sollen die Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel im Zweistundentakt fahren, zwischen Neumünster und Flensburg alle drei Stunden. Nach Sylt geht es laut Bahn überwiegend im Dreistundentakt zu den Hauptverkehrszeiten. Zwischen Lübeck und Hamburg fahren Züge im Stundentakt, zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Hamburg alle zwei Stunden. Die Bahn rät Reisenden vor der Abfahrt zu schauen, ob die Züge fahren. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 06:00 Uhr

Sozialverbände in SH kritisieren Bürokratie und Projektplanung

Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben die Organisation der sozialen Arbeit im Land kritisiert. Die Verbände bemängeln unter anderem, dass viele Projekte nur begrenzt finanziert werden. Sie wünschen sich weniger Bürokratie und mehr Möglichkeiten, um neue Ansätze auszuprobieren. Zahlreiche Hilfsorganisationen und Verbände fordern nun einen Masterplan. Im Mai ist eine Großdemonstration in Kiel geplant. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 06:00 Uhr

Bürgerdialog zur Stromtrasse NordOstLink in Heide

Der Bau der Stromtrasse NordOstLink von der Westküste in Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern betrifft viele Anwohner. Am Montag hat in Heide ein erstes Gespräch zwischen den Netzbetreibern Tennet und 50Hertz und Betroffenen stattgefunden. Etwa 80 Menschen waren ins Bürgerhaus gekommen - darunter laut den Veranstaltern Landwirte, unter deren Feldern die gut 75 Meter breite Trasse verlaufen könnte und Bürger, die bald eine Art Umspannwerk hinter ihrem Garten stehen haben könnten. Sie äußerten auch Bedenken gegen die Pläne. Weitere Infoveranstaltungen finden in dieser Woche in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Schenefeld (Kreis Pinneberg) statt. Am 11. März soll in Bad Segeberg informiert werden.| NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: stark Bewölkt mit sonnigen Auflockerungen

Heute gibt es viele Wolken, daneben zeit- und gebietsweise Auflockerungen mit Sonnenschein. Es bleibt überwiegend trocken, erst später kann es in den östlichen Landesteilen von der Ostsee her stellenweise etwas Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 8 Grad in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Es weht mäßiger, an der See frischer bis stürmischer Wind aus Nordost bis Ost. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 06:00 Uhr

