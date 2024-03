Toter bei Stader Parkhaus: Fünf Männer festgenommen Stand: 05.03.2024 12:43 Uhr Die Polizei hat heute Morgen in Stade und Mölln (Schleswig-Holstein) fünf Verdächtige festgenommen. Sie sollen im Januar einen 44-Jährigen in der Nähe eines Stader Parkhauses tödlich verletzt haben.

Ein sechster Verdächtiger sei zudem auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um mehrere Männer im Alter zwischen 23 und 35 Jahren. Die Mordkommission Stade hatte am Dienstagmorgen gemeinsam mit Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein insgesamt sieben Gebäude durchsucht, um Beweise und Spuren zu sichern.

44-Jähriger starb nach Gewalteinwirkung

Die insgesamt sechs Männer stehen im Verdacht, am 21. Januar bei einem Parkhaus in Stade einen 44-Jährigen durch Schläge und Tritte so schwer verletzt zu haben, dass er späterim Krankenhaus verstarb. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass dem Vorfall ein Streit im vergangenen November vorangegangen war. Dabei soll das spätere Opfer ein Familienmitglied der Verdächtigen mit einem Messer verletzt haben. Die fünf Festgenommenen wurden laut Polizei zu ersten Vernehmungen nach Stade gebracht und sollen anschließend einem Haftrichter vorgeführt werden.

