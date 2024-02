Stand: 26.02.2024 08:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsbehinderungen durch Unfälle auf der A7

Nach Angaben der Polizei sind heute früh ein Lkw und ein Auto unabhängig voneinander zwischen Tarp und Schuby (beide Kreis Schleswig-Flensburg) in den Graben gerutscht. In Richtung Süden ist die A7 deshalb nur einspurig befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:00 Uhr

Habeck stellt Pläne zur unterirdischen Speicherung von CO2 vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will heute seine CCS-Pläne vorstellen. Der Landtag in Schleswig-Holstein hatte die sogenannte CCS-Technik, bei der CO2 im Meeresboden verpresst wird, ursprünglich abgelehnt. Zuletzt hatten die Grünen aber gesagt, dass sie sich das Verfahren unter strengen Regeln doch vorstellen könnten. Auch die CDU ist dafür. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:00 Uhr

Busfahrerstreik im privaten Busgewerbe gestartet

Die Gewerkschaft ver.di hat ihren einwöchigen Warnstreik der privaten Busunternehmen begonnen. Bis Freitagabend werden die privaten Unternehmen teils bestreikt, die kommunalen Anbieter in Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster sind davon nicht betroffen. Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern der kommunalen Busbetriebe. Wenn es dort zu keiner Annäherung kommt, könnte es auch in dem Bereich zu Warnstreiks kommen, so ein Gewerkschaftssprecher. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Sonntag

Am Sonntag haben wieder zahlreiche Menschen an Demonstrationen im Land teilgenommen. Nach Polizeiangaben setzten in Lübeck bis zu 3.500 Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. In Kiel nahmen etwa 2.500 Personen teil. In Reinbek (Kreis Stormarn) kamen laut Veranstalter 1.600 Menschen zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt unentschieden - THW Kiel siegt

In der Handball-Bundesliga gab es gestern zwei Spiele mit Schleswig-Holsteinischem Einsatz. Gegen den Tabellenführer Füchse Berlin schaffte die SG Flensburg-Handewitt gestern nur ein Unentschieden mit 31:31. Der THW Kiel dagegen siegte gestern gegen ThSV Eisenach mit 31:27 und festigt damit Platz vier in der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolkig mit etwas Sonne

Der Tag beginnt neblig-trüb mit vielen Wolken. Im Tagesverlauf kann es zu Lockerungen kommen. Vereinzelt ist Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 8 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 06:00 Uhr

