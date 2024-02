Die wichtigsten Straßenbaustellen in diesem Jahr in SH Stand: 26.02.2024 14:28 Uhr In Schleswig-Holstein werden auch in diesem Jahr Millionen in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt. 80 Millionen Euro investiert das Land nach eigenen Angaben in den Straßenbau, fast 40 Millionen Euro gehen in diesem Jahr zusätzlich in die Radwegenetze.

Marode Brücken, kaputte Straßen, aufgerissene Fahrradwege - die Infrastruktur in Schleswig-Holstein hat vielerorts schon bessere Zeiten erlebt. Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (Grüne) sind die im Land zuständigen Behörden unter Hochdruck dabei, zu reparieren, sanieren und neu zu bauen. Doch dabei fehlt oft Personal - und das nicht nur auf den Baustellen. "Eine der größten Herausforderungen ist der Fachkräftemangel", sagt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen Sorgen. Gerade in den Behörden, die für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur verantwortlich sind fehlen demnach zukünftig Beschäftigte für die Planung.

Wichtige Bauprojekte: B404, Neubau Rader Hochbrücke, B207

Die Autobahn GmbH, die Bauprojektgesellschaft DEGES und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr haben sich für dieses Jahr nach eigenen Angaben viel vorgenommen: Zum Beispiel soll der Ausbau der B404 zur A21 bei Kiel vorankommen. Im Sommer wird die neu gebaute Brücke in Höhe Nettelsee für den Verkehr freigegeben. Auch der Neubau der Rader Hochbrücke im Verlauf der A7 liegt im Zeitplan: Im April sollen die ersten Brückenelemente auf die Stützen über den Nord-Ostsee-Kanal geschoben werden.

Entlang der B207 auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat die DEGES inselseitig die Böschung links und rechts der Strecke freigemacht. Bereits abgeschlossen wurden die archäologischen Arbeiten in Avendorf, die Baufeldfreimachung im Bereich Puttgarden, das Anlegen von Drainagen sowie die Vorbereitungen für die Errichtung der Brücke, die die Kreisstraße K49 über die zukünftige B207 führen soll. "In diesem Jahr folgen die sichtbaren Arbeiten von Avendorf bis Puttgarden inklusive der ersten Bauwerke, sagte Projektleiter Dr. Benedikt Zierke von DEGES.

Radwege stehen dieses Jahr im Fokus

Im Fokus stehen in diesem Jahr landesweit auch die Radwege. Fast 40 Millionen Euro will das Land in den Ausbau und die Sanierung investieren. Insgesamt steckt das Land 80 Millionen Euro in den Straßenbau. "Unser Landesbetrieb hat letztes Jahr in Bundes-, Landes- und Kreisstraßen rund 255 Millionen Euro gesteckt, rund ein Viertel mehr als im Vorjahr", sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen.

