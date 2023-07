Schleibrücke Lindaunis: Behelfsbrücke erst im Dezember fertig Sendedatum: 28.07.2023 12:00 Uhr Schon wieder gibt es Verzögerungen beim Bau der Lindaunisbrücke: Eigentlich sollte dort eine Behelfsbrücke bis Mitte August fertig werden. Nun verzögern sich laut Bahn die Bauarbeiten um mehrere Monate.

"Nach heutigem Stand gehen wir von einem Fertigstellungstermin Mitte August 2023 aus", teilte die Deutsche Bahn noch Anfang Mai mit. Dann sollte die provisorische Lindaunisbrücke (Kreis Schleswig-Flensburg) für Fußgänger fertig sein, so der Plan.

Doch nun verschiebt sich auch dieser Termin laut Bahn. Die Behelfsbrücke soll laut Bahn erst am 10. Dezember dieses Jahres in Betrieb gehen. Damit verzögert sich die Eröffnung des Provisoriums für Fußgänger und Fahrradfahrer um voraussichtlich vier Monate. Erst dann können auf der Bahnstrecke Flensburg-Kiel wieder Züge unterwegs sein, die dann auf beiden Seiten an die Brücke heranfahren.

Lindaunisbrücke: Neubau soll 2025 fertig sein

Die marode Klappbrücke bei Lindaunis ist bereits seit März auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Der Neubau soll 2025 fertig sein. Weitere Verkehrsbehinderungen drohen durch den geplanten Austausch der Schleifähre Lindaunis.

Deswegen wird die alte Fähre im Laufe des Jahres für vier Wochen ausfallen, einen genauen Termin gibt es laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz noch nicht. Anwohner und Touristen müssten dann mit dem Auto über Kappeln oder Schleswig (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ausweichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.07.2023 | 12:00 Uhr